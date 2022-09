¿Están preparados para ver juntas a Lucía Méndez, Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel en ‘Siempre reinas’?

Cuatro divas mexicanas están listas para tomar la plataforma de Netflix, donde no solo compartirán sus trayectorias artísticas, sino que enfrentarán sus egos y estilos dentro del reality show llamado Siempre reinas. Este domingo se publicó un avance de lo que será el reality, en el que se observa a Sylvia Pasquel, Lorena Herrera, Laura Zapata, Lucía Méndez convivir, pelear y generar controversia con sus actitudes.

Esta serie sigue las vidas de las reinas mexicanas del espectáculo, que al final mostrarán la excepcional amistad que nació entre ellas. Cuatro reinas, una canción y seis episodios llenos de drama, girl power, humor, lágrimas y queen vibes .

“Las divas que representan fielmente a todas las señoras de Las Lomas”, “La señora Zapata estuvo muele y muele y por fin tuvo un papel protagónico”, “Ya lo dijo Laura Zapata en el tráiler, todas son reinas, pero Lucía es una diva. Hablando de trayectoria, por favor nadie le llega ni a la mitad del camino”, “Series que nadie pidió y nadie necesita”, “Que flojera tío Netflix, cancelan series realmente buenísimas y meten basura”, fueron partes de las reacciones al avance.

Siempre reinas. (Foto: Netflix.)

Mientras otros escribieron, “En la variedad y diversidad está el gusto y cada uno es libre de elegir que ver o escuchar y si no tan fácil, veo otra cosa y se acabó”, “Todas me gustan estas actrices pero me encanta Laura Zapata. Yo la quería ver en algo así waoooo es una diva todas súper bien”.

Siempre reinas y sus secretos

Las actrices además de divertirse, también revelarán secretos y momentos muy privados. Por ejemplo, Laura Zapata habla de su secuestro y Sylvia Pasquel de su hija que murió ahogada en su casa a la edad de los 2 años, que la llevó a refugiarse en el alcohol.

¿Cuándo se estrenará Siempre reinas?

2 de octubre, por Netflix.

