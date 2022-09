Britney Spears se declara atea luego de los abusos que sufrió por su familia

Britney Spears ha decidido responder nuevamente a las declaraciones del menor de sus hijos, Jayden de 15 años, quien dijo que le gustaría ver a su madre cuando ella mejorara.

A pesar de la cantante ya les escribió una carta pública a sus hijos, en esta oportunidad ha decidido publicar un audio donde le habla específicamente a su hijo Jayden, pero enviándole un mensaje al resto de su familia.

En el audio Britney Spears expresa su enojo y decepción por cómo la han tratado todos sus familiares durante los años que estuvo bajo la tutela legal.

“Jayden mientras desacreditas mi comportamiento, como lo ha hecho el resto de mi familia con frases como ‘Espero que se mejore’, ‘Voy a rezar por ella’. ¿Rezar para qué? Sigo trabajando para que mi mamá pueda pagar sus cuentas legales y su casa”.

Britney Spears lanzó amenaza a sus hijos y al padre de ellos, Kevin Federline

En un tono completamente serio y calmado, Britney Spears dejó en claro que lo único que ha querido su familia de ella es sacarle dinero, y lamentablemente eso parece que ser lo único que quieren sus hijos de ella también.

“¿Ustedes quieren que me recupere para que pueda seguir dándole a su papá 40 mil dólares al mes o la verdadera razón de su comportamiento es porque en dos años se va a terminar y no van a obtener nada?”, dijo la cantante, recordándoles que ahora es ella quien maneja su dinero y que pronto sus hijos serán legalmente adultos por lo que ya no tendría por qué seguir manteniéndolos.

Asimismo, dijo que aunque actuara como la madre perfecta para sus hijos nunca fue suficiente para ellos, siempre querían irse antes de lo indicado y si ella no les daba regalos o los consentía, hacían cosas solos sin ella, por lo que culminó su mensaje de la siguiente manera:

“Honestamente, mi papá necesita estar en la cárcel por el resto de su vida. Pero como dije, Dios no habría permitido que algo así me sucediera, si existiera un Dios. Ya no creo en Dios por la forma en la que mis hijos y mi familia me han tratado. Ya no hay nada en lo que pueda creer. Soy atea”.