Janeth Valenzuela, la reina del acordeón, que rompe estereotipos en el regional mexicano

Janeth Valenzuela comenzó a tocar el acordeón a los 16 años, a partir de ese momento supo que la música era su mayor pasión. La cantante mexicana charló con Publimetro y reveló cómo su instrumento musical se ha convertido en el gran aliado de vida y su escudo para sobresalir en un género dominado por hombres, como es el regional mexicano.

“El acordeón es una extensión de mi cuerpo, por supuesto -a veces- hasta duermo con algunos de mis acordeones, cada uno tiene nombre, cada uno está bautizado, pues tengo 10 hijos (risas). El más grande se llama Morita, ese tiene 12 años conmigo. Todos han estado conmigo en muchas situaciones o acontecimientos importantes que han marcado sin duda alguna mi vida”, compartió Janeth llamad la “Reina del acordeón”.

La cantante y músico, de 27 años, tiene un nuevo reto en su carrera, el presentarse por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México), el próximo 1 de octubre, como parte de su gira Hagamos Juntos Historia.

“Es algo súper importante y crucial en mi carrera, son varios retos en uno: primero que nada es mi primera vez como artista estelar en la Ciudad de México, es la primera vez que llevamos el show a Ciudad de México y en un recinto donde generalmente se presentan otro tipo de géneros, pero para nosotros es muy importante porque hay un sueño más grande que es el Auditorio Nacional, entonces el Lunario es nuestro primer escalón, por eso decidimos aceptar el reto; son tres retos en uno (risas)”, explicó.

Janeth Valenzuela prepara un nuevo disco con temas inéditos, con compositores como Horacio Palencia, que espera lanzar en 2023, que sería acompañado por una gira en Estados Unidos.

Regional dominado por hombres

Al preguntarle sobre el relevo generacional de intérpretes femeninas que están buscando espacios, en un género muy competido y dominado por los hombres respondió, “el género sigue muy dominado (...) Todavía cuando a mí me tocó empezar, que te estoy hablando de hace 10 años, estaba aún peor, ni siquiera se veían mujeres que lo intentaran; ahorita, ya estamos muchas en el ruedo. Creo que vamos avanzando de una manera significativa, pues obviamente usamos la bandera de representar al género regional mexicano, pero también a las mujeres demostrando que se pueden romper esas barreras que nos han puesto por estereotipos”.

También habló sobre la evolución del regional mexicano, “en el tema de estilos musicales creo que está evolucionando en ese aspecto o se está transformando, incluso hay nuevas propuestas y nuevos talentos. Creo que que está tomando un nuevo curso, pero pareciera que todavía no se sabe para dónde va”.

Janeth Valenzuela contra el acoso

Con diez años carrera, dentro de un medio muy machista y complicado, la cantante reveló cómo es el ambiente para las mujeres en el regional mexicano.

“Fíjate que irónicamente en los palenques, fiestas privadas y todo eso, no he pasado ningún percance. Hace poco, en un restaurante llegaron unos músicos y me reconocieron. Ellos me dijeron que si cantaba una canción y les dije que sí, así que me levanté de comer y empecé a tocar el acordeón, pero uno de ellos agarró una ‘pompi’, mi impulsó fue tirarle un manazo y gritarle. Todo está grabado, nada más que ese no lo he subido, porque me da de cierta manera vergüenza, pero a la vez siento que me ayudaría alzar la voz; irónicamente en donde se cree o se supone que pudiera pasar ésto, no me ha sucedido, al contrario me han tratado con mucho respeto. La sorpresa fue que donde se supondría que no pasaría o que uno menos lo espera, ahí me sucedió, la verdad nunca me había sucedido y fue algo súper desagradable” compartió la acordeonista chihuahuense.

