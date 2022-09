Manager de la mujer que dice hablar en lenguaje alienígena también está en ‘only’

Se volvió famosa luego de salir en la televisión mexicana emitiendo un supuesto lenguaje de frecuencias galácticas. Mafe Walker, quien se ha vendido como una médium capaz de conectar con seres alienígenas, no se ha hecho una imagen sola, a su lado ha tenido la ayuda de promotores de talentos que le llevan la prensa y cobran por sus entrevistas.

En este caso, Rodrigo Fragoso, quien es director general de una agencia de relaciones públicas en la Ciudad de México, es el encargado de llevarle la agenda a la mujer que asegura hablar un lenguaje que conecta con extraterrestres.

Por cierto, Fragoso, quien ha promocionado a Mafe en sus redes sociales, no ha explicado la desaparición de su representada de sus redes sociales.

En sus cuentas en Instagram y TikTok Mafe Walker ha promocionado sus supuestos súper poderes para conectar con extraterrestres, pero repentinamente sus cuentas oficiales en ambas plataformas desaparecieron.

En TikTok, por ejemplo, aparece este mensaje: “No hay contenidos. Este usuario no ha publicado ningún video”. En Instagram se muestra este mensaje al tratar de ingresar a la que era hasta hace poco su cuenta: “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram”.

Al rastrear el usuario de mafewalkerstarseed no aparece, lo que no está claro es cómo desaparecieron, ni quién las eliminó, y hasta la fecha el manager de Mafe Walker no ha emitido ningún comunicado o explicación.

Buscando ingresos en ‘only’

Luego de salir en una entrevista en el programa Ventaneando de TV Azteca la vida de Mafe Walker ha dado un giro extraordinario: es famosa, asiste a eventos, han creado canciones con su famosa frase pronunciada en “lenguaje alienígena” y es el alma de muchas fiestas en México.

Toda esta exposición ha sido impulsada por Fragoso, quien se ha paseado por varias ciudades de México con la mujer que no sale de la frase “me amo, te amo” o “corazones”.

Más de un productor de contenido ha intentado tener más detalles del mensaje que Mafe dice saber sobre otras galaxias, pero ninguno ha logrado extraer una frase concreta, por lo que más de uno la tilda de “estafadora” y “charlatana”.

Rodrigo Fragoso, por su parte, busca ingresos por diversas vías, por ello también está en Onlyfans. El agente cobra 5 dólares mensuales en la plataforma de contenido para adultos, el monto más bajo que suele cobrarse por registrarse en el sitio.

“YA me siguen en mi cuenta de Twitter donde promociono contenido de Only Fans? DM y te paso USER”, escribió en uno de sus mensajes.