“Quiero que André tenga hermanos”: Sherlyn se prepara para tener un segundo hijo

Ser madre es un rol que llena de felicidad a la actriz y cantante Sherlyn, de 36 años. La artista, nacida en Guadalajara el 14 de octubre de 1985, se aproxima a cumplir 37 años con el sueño de ser madre nuevamente.

Su primer hijo, André, nació el 30 de mayo de 2020 y lo concibió mediante inseminación artificial. La vida de Sherlyn dio un vuelco total desde entonces y no ha parado de compartir lo enamorada que está de su bebé quien crece rodeado del amor de su familia.

André tiene su propia cuenta en Instagram manejada por su mamá, y en el primer post, publicado el 21 de mayo de 2020, unos días antes de su nacimiento, Sherlyn escribió:

“Hola familia Soy André y antes de conocerlos quiero darles las gracias por acompañarnos a mi mami @sherlyny y a mi a lo largo del tiempo que he vivido en su pancita, he recibido y sentido cada oración, cada pensamiento y cada deseo bonito que mandan para nuestra familia, ya pronto los veré!”.

“Me gusta mucha más la vida de ahora”

Sherlyn celebra la maternidad y dice que pese a las críticas por haber optado por un método de inseminación para ser madre, defiende que su hijo André crece amparado por el amor y los cuidados que tanto ella como sus padres le brindan.

“Me gusta mucho más la vida de ahora”, le ha dicho a la prensa Sherlyn, quien estima que será en 2022 cuando se embarace de su segundo hijo.

Sin dar mayores detalles, Sherlyn ha dicho que lo más probable es que sea con el mismo donante que participó en la inseminación para su primer embarazo.

Los seguidores de Sherlyn suelen dejarle mensajes tanto a ella como a André.

“Ay que hermoso y que guapos disfruten mucho mi Sher!”, “Hermosos! ¡Los quiero!”, “Eres una excelente mamá!!! Bendecida vida”, son algunos de los mensajes.

Sherlyn, quien además de actriz es empresaria, es famosa por su participación en varias producciones televisivas, entre las que destacan “Clase 406″, una serie juvenil transmitida entre julio de 2022 y octubre de 2003.

En esta serie precisamente Sherlyn, interpreta a Gabriela ‘Gaby’ Chávez, una estudiante inteligente y virgen que se enamora de su profesor y es abusada por uno de sus maestros, quedando embarazada.

En plática con doctores para su segundo hijo

Sherlyn espera darle hermanos a André.

“Estoy en plática con mis doctores y me encantaría que André tuviera la bendición que he tenido yo de tener hermanos (...) la verdad es que es lo máximo tener hermanos”, señaló.

Además, Sherlyn le responde a quienes la han criticado por “romantizar” la maternidad en sus redes sociales.

“A mí la verdad es me ha ido maravilloso, no me dio depresión postparto, estoy contenta con mi cuerpo, amo la etapa que estoy viviendo, no extraño nada de mi vida anterior a ser mamá, porque lo deseaba tanto que una vez que lo tengo no puedo extrañar lo que ya no es, las que ven a ser mamás no se espanten con esas historias de que la maternidad es terrorífica”, señaló.

Recomendó a las futuras madres que de ser necesario acudan a terapia para sobrellevar los cambios que supone la maternidad.