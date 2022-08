Después de la Casa de los Famosos Nacho Casano afirma que le gustaría librar una pelea de boxeo con Salvador Zerboni

Nacho Casano se convirtió en uno de los finalistas de la Casa de los Famosos 2, el reality show de Telemundo que concluyó el 8 de agosto de 2022 con el triunfo de Ivonne Montero, actriz a la que Casano tildó de “prostituta”, un hecho que marcó su participación dentro del programa y ha afectado seriamente su imagen.

El actor de 42 años nacido en Buenos Aires, Argentina, también ha dado de qué hablar por su intempestiva relación con la actriz venezolana, Daniella Navarro, con quien se unió pocos días antes de terminar la Casa de los Famosos 2, después de haber pasado la mayor parte del reality en conflicto.

En una entrevista con Imagen Entretenimiento, Nacho Casano aprovechó para defenderse de lo ocurrido con Ivonne Montero, quien llegó a reproducir un comentario hecho por otros miembros de la casa sobre la presunta relación de Nacho con un productor por un papel, señalamiento que más tarde Casano le devolvió a la actriz de 48 años.

Casano fue consultado sobre lo dicho por Laura Bozzo y Salvador Zerboni, quienes dijeron en la Casa de los Famosos que el argentino habría tenido un supuesto encuentro íntimo con el ejecutivo de Televisa, Carlos Moreno, para optar a un papel.

Sobre tales comentarios Nacho dijo que se trató de una “marranada” para desprestigiar.

“La falta de respecto a Ivonne fue un pago con la misma moneda”, dijo.

Una pelea con Zerboni

Aunque no tiene la mejor opinión sobre Salvador Zerboni, quien resultó segundo finalista en la Casa de los Famosos 2, Nacho asegura que no tendría ningún problema en trabajar con el actor mexicano famosos por sus personajes de villano.

De hecho, recordó que dentro de la casa lo invitó a trabajar juntos en un show de boxeo.

“Dentro de la casa lo invité a realizar un espectáculo a fin de año a fin de año, a hacer una pelea de exhibición (…) con todo el gusto del mundo va a poder poner todo eso de lo que tanto presume allí (…) simplemente me gustaría estar arriba de un ring con él”, afirmó.

Los comentarios después de la entrevista ofrecida por Nacho no han parado.

“Se le ve agresivo y que no sabe controlar sus emociones. Actúa precisamente como lo hizo en la cena con Ivonne. Muy triste situación y no dudo que se comporte así más adelante con Daniela reclamándole lo que ella se burló de él, pero por ahora deben aparentar porque les conviene esta relación a ambos. No me cae tan bien Daniela, pero por su bien es mejor que se aleje de este hombre”.

“Es un cobarde, manipulador. Daniela y Nacho son la pareja perfecta. Par de agresivos. Ya quiero ver cuando se termine el tal romance, allí se van a decir de todo y nos vamos a enterar de mucho más de este par”.

“Ese Nacho es un ridículo como no enfrentó a Zerboni cuando le dijo en su cara que era un dictador como lo hizo con Ivonne”.