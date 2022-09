“Me dio dos cachetadas y perdí la noción”, exnovia de Babo lo denuncia por presunta agresión

La exnovia de Babo, Melanie Pavola, acusó al líder de Cartel de Santa, de haberla violentado físicamente. La joven lo hizo a través de redes sociales, donde además dijo que la hija del cantante fue testigo de todo.

Babo/Melanie Pavola

Pavola publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde dijo que todo sucedió durante un viaje que realizaron a Cancún. Su relato comienza, “historia de cómo me pego el Babo de Cartel de santa… Ya sospechaba que me engañaba, mientras que él era muy posesivo, él tenía trabajo en Cancún donde Wiz Khalifa cantó también y su hija quería ver ese artista… a lo cual él respondió que si yo no iba para cuidarla, entonces no iría”.

Historia de cómo me pego el Babo de Cartel de santa… Ya sospechaba que me engañaba, mientras que él era muy posesivo, él tenía trabajo en Cancún donde wiz khalifa canto tmb y su hija quería ver ese artista… a lo cual él respondió que si YO no iba para cuidarla, entonces no iría pic.twitter.com/qkVQ8GdR3y — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

Posteriormente la exnovia de Babo relató lo que sucedió después de dicho concierto, cuando estaban en el hotel y comenzaron a discutir.

“Ya estábamos peleados, pero no quería que su hija se perdiera esa experiencia, así que accedí para ir a cuidarla. Su hija, él y yo estábamos en la misma habitación, después del evento, después discutir mucho con él, decidí ya no pelear, tomé mis cosas y me fui a cuidar a su hija. En la habitación ella ya estaba dormida, así que me quede en el balcón de la habitación fumando, él odiaba que fumara tabaco, llegó con unos pasteles de chocolate, por que amo el chocolate :(… pero solo siguió discutiendo, yo ya no quise discutir, solo fumaba…”

Ya estábamos peleados, pero no quería que su hija se perdiera esa experiencia, así que accedí para ir a cuidarla, su hija, él y yo estábamos en la misma habitación, después del evento, después discutir mucho con el, decidí ya no pelear, tome mis cosas y me fui a cuidar a su hija — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

Posteriormente, la joven describe que Babo tomó una actitud más violente, “me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca; reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate; su hija se despierta con el ruido y ve justo el momento donde babo me sienta de dos cachetadas. Perdí la noción dos segundos, vi todo negro”.

Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca, reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate, su hija se despierta con el ruido y ve Justo el momento donde babo me sienta de dos cachetadas, perdí la noción dos segundos, vi todo negro, cuando reacciono — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

Después de eso, Melanie decidió irse, “yo lo amaba con todo mi ser, jamás quise lastimarlo declarando todo esto, perjudicarlo, pero a él no le importó perjudicarme, herirme, lastimar mi cara… Alguien que te golpea, no te quiere y hay que exponerlo por que ha golpeado a muchas y a todas las calla, a mí no”, escribió de manera contundente.

Yo si lo amaba con todo mi ser, jamás quise lastimarlo, declarando todo esto, perjudicarlo, pero a él no le importó perjudicarme, herirme, lastimar mi cara… Alguien que te golpea, no te quiere y hay que exponerlo por que ha golpeado a muchas y a todas las calla, a mi no. — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

Melanie explica porqué no denunció a Babo

También detalló que no procedió legalmente porque las lesiones que le dejó no eran graves y, de acuerdo con las autoridades, su denuncia no procedía: “La ley no ayuda, como no son heridas de más de 15 días, no procede ni una demanda, por eso llegan las mujeres a denunciar todas golpeadas y no procede, porque aunque traigan el hocico roto, no son heridas de más de 15 días”, expresó.