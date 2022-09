Compositor desmiente que Alejandra Guzmán haya escrito la canción “Yo te esperaba”

Alejandra Guzmán ha afirmado durante muchos años que ella escribió la canción “Yo te esperaba” para su única hija, Frida Sofía, no obstante, uno de los dos compositores de la canción niega este hecho.

Es que ya resultaba raro que la cantante no figurará en los créditos de la canción como compositora. En cambio quienes sí aparecían eran J. R. Florez y Felisatti.

Así que durante una entrevista de radio, el compositor José Ramón Flórez contó la indignación que sintió al ver el video donde la reconocida cantante afirmaba que ella era la autora de “Yo te esperaba”.

“Escribí una canción hace muchos años para Alejandra que se llamaba ‘Yo te esperaba’. Tiene como, entre lo que yo he visto entre los diversos video que hay en YouTube, como unas 300 millones de reproducciones, a pesar de que es una canción muy anterior a la existencia de las redes sociales”, explicó el compositor.

José Ramón Flórez piensa que Alejandra Guzmán sufrió de amnesia o que tiene un ego es demasiado grande

Para José Ramón Flórez lo que hizo la conocida Reina del Rock en español, no estuvo bien, puesto que no solo se atribuye la autoría de una canción que no escribió y niega el trabajo de los verdaderos compositores, sino que además dice que la escribió por su hija.

“A ver, a ver cómo lo cuento. ¿Hasta dónde llega la amnesia o hasta dónde alcanza el ego para que alguien que no ha escrito...? (Dice) que la ha escrito ella”, expresó José Ramón Flórez.

Además aclaró que Alejandra Guzmán no sabía que existía la canción hasta que llegó al estudio a grabarla. “Ella se encontró la canción cuando llegó al estudio, que ni la conocía ni sabía lo que iba a grabar. Es una canción que ha escrito Gian Pietro Felissatti junto conmigo”, sostiene el compositor.

Por lo que la cantante no estuvo implicada en el proceso de composición de la letra de la canción cuando estaba embarazada de Frida Sofía.