La Chilindrina dice “que casi no está usada” y busca novio joven

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, aseguró que está en busca de una nueva pareja, pero quiere un hombre más joven.

"La Chilindrina" @lachilindrina_oficial

La actriz abrió su corazón en una entrevista para TVyNovelas en la cual reveló que quiere volver a enamorarse, debido a que se siente sola, esto, a tres años de haber quedado viuda. La Chilindrina estuvo casada por 48 años con el locutor Gabriel Fernández.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada”, dijo la actriz, además agregó que “el hombre con el que decida iniciar una relación será muy afortunado”, y aseguró que “casi no está usada”.

“Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada. Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia, desde los seis años hasta ahorita no he parado ni un solo momento. Tuve algunos noviecillos, pero esposo solo uno, que me salió muy bueno, me duró 48 años, pero tengo esa ventaja, que no estoy muy usada”, señaló entre risas.

También te puede interesar:

María Antonieta de las Nieves: Conoce los personajes a los que la actriz les dio voz

La Chilindrina: ¿Cómo nació su personaje?

María Antonieta de las Nieves reveló qué busca en un hombre

¿La Chilindrina usa apps de citas?

María Antonieta de las Nieves también fue cuestionada sobre la posibilidad de usar apps de citas para encontrar a su nuevo novio, pero aseguró que que tiene miedo a caer en las garras de algún estafador.

“¡Ay no, qué horror! Me da mucho miedo. Además, la gente cree que las artistas ganamos mucho dinero... La otra vez hablaba con mi hijo Gabriel sobre eso y me advirtió que no me fuera a agarrar a algún galán joven, que crea que soy millonaria, porque me va a dejar cuando vea que no es así. Tiene que ser un hombre independiente que no me dé, pero que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones”, dijo.