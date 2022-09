Tania Miranda, conductora del programa Hoy Yucatán mediante sus redes sociales, compartió que renunció al matutino tras haber sufrido acoso y abuso de autoridad, “Me comunico a través de este espacio con el objetivo de visibilizar y advertir el acoso de la empresa donde laboraba hace algunos días”, escribió en una publicación.

Fue el pasado 18 de agosto, cuando mediante su cuenta de Instagram oficial, compartió que se había convertido en conductora titular del programa ‘Hoy Yucatán’, transmitido a través de Televisa Yucatán de lunes a viernes, por lo que esperaba cumplir con las expectativas de los televidentes.

Sin embargo, todo el sueño estaría a punto de derrumbarse y tan solo unas semanas más tarde, Tania Miranda alzó la voz y señaló que recibió comentarios fuera de lugar por parte de algunos miembros de la empresa y el responsable del canal no paraba de verla ni un solo momento cuando entraba a su oficina.

Conductora de Hoy renuncia tras sufrir acoso

“Hola, mi nombre es Tania Miranda, me comunico a través de este espacio con el objetivo de visibilizar y advertir el acoso de la empresa donde laboraba hace algunos días. Es una tristeza que todavía no aprendamos a ver a la mujer más allá de solo un objeto sexual.

Me llegaron a hacer comentarios fuera de lugar “como que hoy traes mucha ropa no?” solo por vestir pantalón y blusa. Que la tele esta hecha para que nosotras las mujeres vendamos carne. Que te dijeran “con esto te ves chichona o nalgona” etc.

Entrar a la oficina del responsable del canal y que en todo momento no dejará de verme los senos y partes íntimas, era muy incomodo hablar con el y tener que ir después corriendo al baño por pensar que era mi culpa que mi cuerpo se exhibiera.

Y aquí recaemos en el porque esperar a que sea algo más grave para hacerlo público. No debemos callarnos nada. Tenemos voz y hay que usarla por sororidad”.

Junto a la denuncia, reveló que intentó comunicarse con la Ciudad de México pero su cuenta ya había sido deshabilitada para no tener acceso con la empresa y está segura que los encargados de Televisa en CDMX no tienen noción de lo sucedido, por último agregó, “Me da tristeza cerrar esta puerta porque disfrutaba mi trabajo, se que no soy la primera en hacerlo público pero deseo se la última”.

