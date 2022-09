“La sugar mami de Tokischa”: Madonna se besa con cantante dominicana en la semana de la moda de Nueva York

En la semana de la moda de Nueva York ha habido mucho más que trajes de diseñador y nuevas tendencias. Madonna, una de las asistentes más famosas al evento, ha dado mucho material a la prensa del espectáculo luego de besarse en público con una de sus colegas.

La cantante, nacida el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan, protagonizó uno de los momentos más comentados en la semana de la moda de Nueva York, evento que ha congregado a celebridades y en donde por ejemplo vimos a la mexicana Danna Paola brillando como imagen de Fendi.

Madonna, de 64 años, se besó con la cantante dominicana Tokischa, de 26 años. El momento fue captado en video y todo mundo está hablando de eso.

“Encontró a su sugar mami”, “Cristo ten piedad”, “Las señales son clara , hemos tocado fondo”, “Eso se ve muy bien montado porque Madonna le hace seña con la cabeza y ahí se besan”, “Lo que tiene que hacer una persona para llamar la atención, y otra para hacerse famosa”, “Madonna cómo sus años pasaron , ahora busca atención y publicidad con los latinos”, comentaron internautas sobre el video.

“Eso está planeado....Como el beso de Bad Bunny y su primer beso de ella con Britney Spears”, “Pobre Tokischa las cosas que tiene que hacer por fama”, “Yo recuerdo cuando existían cantantes que vendían música por su voz y talento”, “Ella de está aprovechando del colágeno de Tokischa

Tokischa, nacida el 17 de marzo de 1996 en Puerto Plata, República Dominicana, debutó en 2018 con la canción “Pícala” junto a su compatriota dominicano Tivi Gunz.

La rapera y vedette ha colaborado con Madonna y otros artistas como como J Balvin y Rosalía.

Otro beso lésbico entre Madonna y Tokischa

Pero no es la primera vez que las cantantes se besan. También lo hicieron, por ejemplo, mientras interpretaban el tema que cantan juntas Hung Up, durante el Pride de Nueva York de este 2022.

La versión de Hung Up que Madonna interpreta junto a Tokischa ha recibido muy buenas críticas por parte del público, aunque no ha faltado quienes no se sientan cómodos con el resultado final del tema que le hace un guiño a la comunidad LGBTIQ.

“Madonna la neta regresaste a los antros, Hung Up es ya un exitazo, esto esta genial, te amo Madonna por bailar está rola el próximo fin al antro jaja”, “Madonna , Reina del Pop con Tokischa Reina del underground dominicano”, son algunos de los comentarios de internautas.

“Madonna has hecho música buena siempre y sé que tema que saques estará bueno siempre, pero no era necesario caer en esto...destruiste uno de tus mejores éxitos, qué mal, no es necesario acudir a estos remix para llegar a más gente”, “Madonna no era necesario hacer esto, qué desastre”, opinaron, por otra parte, detractores de la versión.