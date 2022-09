Kiko y Chabelo: son criticados de diferente manera por ser ‘niños’ a su edad

Muchos actores y actrices lograron su fama al interpretar a niños, que se convirtieron en personajes icónicos en el cine y la televisión, como El Chavo del 8, Chabelo, La Chilindrina, Kiko, entre otros.

Recientemente, el actor Carlos Villagrán, mejor conocido por su personaje de Kiko tuvo una presentación en un circo en Honduras, donde volvió a colocarse su traje de marinero para hacer reír a los presentes con sus movimientos, gestos y frases que lo volvieron famoso tras ser parte del programa El Chavo del 8.

Carlos Villagrán es criticado por hacer a Kiko a sus 78 años El interprete se presentó en Honduras

“A Kiko lo veo como cualquier persona, no importa el país donde me encuentre. Si lo pasan me pongo a verlo y me ataco de risa, de muchas cosas me acuerdo y de otras no. Me rió como si nunca hubiera hecho a Kiko, y sigo riéndome de todas las tonterías que hacía. Hay críticas pero el ver como la gente disfruta recordar al personaje y verlo en vivo, eso no tiene precio”, señaló en una entrevista pasada con Publimetro.

El actor recibió duras críticas por hacer al personaje de niño a sus 78 años, algo que generó un debate en por qué actores a su edad siguen representando a

“Chusma, chusma. A sus 78 años el cómico Carlos Villagrán sigue representando a Kiko, como lo hizo esta semana en Honduras”, “Hay que saber cuándo retirarse”, “Los que te conosimos en el programa del chavo desde los 70′s te amamos Kiko tuve una hermosa infancia gracias a ti, no paraba de reír por tus ocurrencias y los gestos que hacías”, señalaron algunos internautas.

Mientras otros comentaron, “Bravo por el señor Carlos Villagrán no entiendo porque las críticas a caso creen que solo la gente joven puede trabajar en lo que quiere como si nunca fueran a envejecer el señor Carlos Villagrán está en su derecho de trabajar en lo que le dé su revengada gana!”, “Cómo se atreve un mexicano a criticar a Carlos Villagrán por seguir siendo Kiko, no fuera Chabelo porque el señor es más grande y aún así lo celebrarían viéndolo vestido de niño”.

Se mofan de Carlos Villagran interpretado a sus 78 a Kiko diciéndole que “ya se debería retirar” o que “causa pena”, les recuerdo que somos una generación que difícilmente se va a jubilar y que si no ahorramos para nuestra vejez, nosotros sí vamos a estar causando pena a esa edad — Rodrigo Hdz (@RockdeGallos) September 11, 2022

HAY MUCHOS VIEJOS QUE A ESTA EDAD DESEARAN TENER LA ENERGIA DE CARLOS VILLAGRAN...VAMOS KIKO, TU NUNCA MORIRAS...GENTE ACOMPLEJADA...ADELANTE KIKO. — @carlos1969 (@carlos106967748) September 11, 2022

Carlos Villagrán, el esterno Kiko. (Foto: Gabriela Acosta.)

Lu y yo hoy conocimos a CARLOS VILLAGRAN “KIKO” y nos tomamos una foto con él y ni Lu ni yo cabemos de la alegría. 🥺😍🥰 — Isabel Rodriguez (@IsabeelRo) September 11, 2022

Crítican en redes a Juan Carlos Villagrán por seguir interpretando a su personaje "Kiko" a sus 78 años, y bailar reggaetón en un circo... pic.twitter.com/ONqayDfVWJ — Lúdika (@ludikagdl) September 10, 2022

