No fue abducida por extraterrestres, mujer que dice hablar en lenguaje alienígena explica por qué desapareció de Instagram y TikTok

¿Abducida por extraterrestres?, ¿Por qué desapareció Mafe Walker? A finales de agosto de 2022 las cuentas en Instagram y en TikTok de Mafe Walker, la médium colombiana que asegura tener la facultad de conectar con seres de otras dimensiones, desaparecieron sin explicación.

Con miles de seguidores, Mafe Walker, quien saltó a la fama después de que los conductores del programa Ventaneando la entrevistaron el 7 de junio de 2022, se volvió en pocas semanas una celebridad en redes sociales, pero de la noche a la mañana desapareció sin dejar rastro.

Su mánager, Rodrigo Fragoso, no ofreció explicaciones sobre la desaparición de su representada, por el contrario bloqueó en su cuenta en Instagram a periodistas que lo consultaron sobre el paradero de la mujer que afirma hablar en lenguaje alienígena.

Rodrigo Fragoso, quien es director general de una agencia de relaciones públicas en la Ciudad de México, es el encargado de llevarle la agenda a Mafe Walker y de llevarla por varias regiones de México, en donde se ha radicado la colombiana de 44 años.

¿Qué pasó con Mafe Walker?

Días después de la desaparición de sus cuentas en redes sociales fue la propia Mafe Walker la que aclaró la razón de su ausencia. De nuevo acudió a los conductores del programa Ventaneando de TV Azteca para hablar del tema.

“Me han hackeado todas mis cuentas, la de Tiktok, Instagram”, señaló Mafe, al apuntar que los responsables de ello son personas que no quieren que ella siga transmitiendo su mensaje.

“Soy un medio de transmisión como si fuera una antena y vengo a transmitir este mensaje tan importante y hay interferencias, hay como obstáculos donde no quiere que se siga expandiendo este mensaje”, dijo, sin dar mayores explicaciones.

Mafer Walker, la mujer que dice hablar en lenguaje alienígena, afirmó que se ausentó de redes sociales porque la hackearon. @Mafewalkerstarsed

“Quisiera que me devolvieran mis cuentas porque quiero seguir transmitiendo este mensaje (…) He creado otra cuenta y vamos con todo (Mafewalkerstarsed)”, añadió la mujer que pronuncia un lenguaje que para muchos es una “estafa” y no contiene ningún mensaje real.

“Hay seres intraterrenos y seres que vienen de otras constelaciones de estrellas, se llaman seres estelares y seres de otras dimensiones, no los vamos a percibir como un cuerpo físico si no es más vibracional, energía (…) Son muy grandes y es más de vibración, energético”, aseguró.

Dice que ha conectado con estos seres cuando camina por las pirámides de Teotihuacán.

“Ya muchas personas nos comunicamos con el lenguaje solar, es el lenguaje vibracional galáctico (…) Son frecuencias vibracionales”, aseguró Mafe, al pedir que se expanda el amor en todos los seres de la tierra.