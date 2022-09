Federica Quijano pide cárcel para la agresora de sus hijos

Federica Quijano le contó al portal TVyNovelas que una supuesta fanática de ella y del grupo Kabah, estuvo insultando a sus hijos por redes sociales para luego confirmarlos en su cuenta personal.

La cantante y presentadora adoptó a una niña y a un niño, que para ella son el regalo más hermoso que le pudo dar la vida. Mencionando lo difícil que el proceso de adopción.

La cuenta de Instagram “@montse_joe6″, fue quién comenzó a insultar a los hijos Federica Quijano. En las capturas de pantalla que le tomó a los mensajes, se puede leer que le decía “basura, bastarda, recogida” a su hija.

“Mira, ma, lo que me ponen. Esto si me está doliendo mucho”, relató la también actriz cuando su hija le notificó del ciberacoso que estaba sufriendo. “Se puso a llorar por lo que escribieron a su hermano, no tanto por ella”, afirma.

Federica Quijano interpuso una denuncia contra la acosadora de sus hijos

Al entablar una conversación con la acosadora, que también empezó a insultar a sus hijos en las publicaciones que Federica Quijano compartía de ellos en su perfil, percibió que la persona debía estar mal de la cabeza.

La integrante de Kabah contó que esta mujer le dijo que la adoraba, pero que aborrece a sus hijos, “ellos no merecen ser tus hijos, ni llevar tu apellido”.

Ante todo esto, en el programa “De Primera Mano” contó sentirse: “Enojada, un poco decepcionada porque sí es muy fácil ponerle una cara a alguien en la red y humillar mi trabajo, humillar lo que haga o lo que deje de hacer, pero que humillen a mis hijos... eso no lo voy a permitir ni hoy ni nunca jamás en la vida”.

“Estoy haciendo todo lo legalmente posible porque eso es cárcel. Hoy por hoy violentar los derechos de una menor, violentarla psicológicamente, eso es abuso psicológico y eso es penado”, explicó Federica Quijano, que espera ser un ejemplo para otros padres para que sepan cómo actuar si sus hijos sufren ciberbullying.