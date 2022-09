¿Quiere revivir su rivalidad? Sofía Niño de Rivera se burla de Martha Debayle

Como bien sabemos, desde que se empezó a esparcir la noticia sobre la muerte de la reina de Inglaterra, Martha Debayle ha sido objeto de burla por cómo reaccionó al dar la noticia, y la última en sumarse a ello ha sido Sofía Niño de Rivera.

Durante la transmisión de su programa de radio, Martha Debayle, le tocó hablar sobre la muerte de la reina Isabel II, y por su voz se notó que estaba sumamente afectada, y comentó que su hija estaba sumamente afectada de ello porque veía a la monarca como a su abuelita.

Esto provocó una ola de burlas que hasta los momentos la conductora nicaragüense ha decido ignorar. Sin embargo, ahora Sofía Niño de Rivera, realizó un TikTok donde se burla de la relación de Martha Debayle con los miembros de la corona inglesa.

¿Sofía Niño de Rivera buscar reavivar una vieja rencilla entre ellas?

Para aquellos que tal vez no lo sepan o recuerdan, la relación entre ambas famosas no es la mejor desde que la comediante acusó a Martha Debayle de haber fumado frente a su prima sin importarle que estuviera embarazada.

De modo que para muchos, ese video puede ser visto como una revancha y/o provocación de su parte. En el clip se puede apreciar a Sofía Niño de Rivera manteniendo una conservación telefónica en inglés, con alguien del palacio de Buckingham.

“Hola, Palacio de Buckingham, hablo porque no he recibido invitación al funeral de su majestad… mi hija solía llamar a su majestad abuela, y yo era su mejor amiga, aunque ella no lo sabía”, dice la standupera.

Después añadió: “A mí también me gusta usar joyas como a ella. ¿Que cuál es mi nombre? Martha Debayle. ¿Perdón? Ay me colgaron”. El video ya cuenta con más de 700 mil visualizaciones, 74 mil me gusta y miles de comentarios que halagan la creatividad de Sofía Niño de Rivera.