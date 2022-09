Ana María Alvarado revela cómo es el ambiente laboral tras discusión con Gustavo Adolfo Infante

Hace unos días, Gustavo Adolfo Infante protagonizó una discusión con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, durante la transmisión en vivo del matutino de Imagen, Sale el Sol. Esa pelea se volvió viral debido a que Infante ofendió a sus compañeras y hasta pidió la renuncia de Vega-Biestro.

Tanto Joanna Vega-Biestro como Gustavo Adolfo Infante se expresaron después del bochornoso episodio, y ahora ha sido Ana María Alvarado quien habló de cómo se han desarrollado las cosas y de cómo es el ambiente en el programa.

¿Cómo es el ambiente en Sale el sol?

Alvarado ofreció una entrevista a Chisme No Like y habló sobre cómo es la relación actual en el segmento de Pájaros en el alambre que comparte con Gustavo Adolfo.

“Prometió que no volverá pasar y si es así y con respeto podemos seguir trabajando, porque ya ves que nos dicen sálganse por dignidad, ustedes lo permiten, pero ¿Por qué vamos a dejar nuestro lugar ¿por qué vamos a dejar nuestro trabajo que nos hemos ganado?”, explicó a Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Por otro lado, mencionó que el ambiente no ha sido el mismo tras este evento, pero espera que mejore. “La verdad es que después de un incidente así, si queda fracturada una relación, porque si bien no necesitas ser amigo íntimo de nadie, ni nada pues si el ambiente se siente tenso, sobre todo al día siguiente, estábamos muy tensos”.

Y agregó, “creo que se va ir disolviendo poco a poco esa tensión, pero si requiere unos días, porque nada se puede cambiar de un día a otro y menos después de que te dijeron en tu cara lo que pensaban”.

Por su parte ell periodista Marco Antonio Silva, expresó que aunque los presentadores se disculparon y decidieron continuar trabajando juntos, la relación entre el también titular de De primera mano y Vega-Biestro es totalmente nula y estríctamente laboral.

“Ella ni lo masca, ni lo traga, él tampoco a ella.... Me comentan que él reconoce al paso de las horas, de los días, que sí la regó. Una persona que trabaja dentro de la misma producción me comentó que no hay buenos días, ni saludos, ni nada, entre ambos conductores”, comentó Silva en su canal de YouTube.