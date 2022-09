“Él puede hacer lo que quiera”: Se viralizan fotos de Gustavo Adolfo Infante vestido de mujer y muchos salen en su defensa

La imagen del periodista Gustavo Adolfo Infante ha estado golpeada en los últimos días. La gota que rebosó el vaso fue la discusión en vivo con sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro el pasado jueves 8 de septiembre, cuando las señaló a ambas de atacar su trabajo y les dijo que no habían llevado una sola exclusiva al programa.

“Ya me cayeron mal que siempre estén desacreditando mi trabajo”, les dijo Gustavo Adolfo durante la transmisión del programa Sale el Sol, en un momento que sus compañeras trataron de suavizar al decirle que no era el espacio, ni el momento adecuado para esa discusión.

Luego del incidente con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro , el periodista, nacido el 14 de abril de 1965 en la Ciudad de México, ofreció disculpas por su mala actitud pero ya era tarde, pues las críticas y las peticiones para que sea vetado de la televisión no han parado desde entonces.

Infante trabaja para el Grupo Imagen en el canal Imagen Televisión, “formando parte del programa Sale el Sol, siendo conductor de la sección “Pájaros en el Alambre” junto a Ana Maria Alvarado, y es presentador de los programas El minuto que cambió mi destino y De primera mano. Desde 2016 es colaborador del programa El Gordo y la Flaca de Univision”, reseña en su biografía.

El comunicador de 57 años es conocido por sus comentarios sin filtro que han afectado a varios famosos y colegas del medio.

Las imágenes fueron tomadas hace varios años, pero se viralizaron en medio de los enfrentamientos de Gustavo Adolfo Infante con compañeros del gremio.

Tal ha sido el rechazo que recientemente se viralizaron unas imágenes en las que Gustavo Adolfo Infante aparece vestido de mujer. Las gráficas fueron captadas hace varios años y formaron parte de un reto con Ninel Conde, sin embargo muchos aprovecharon para especular sobre las mismas.

“Se vistió así para su programa (era un disfraz) ya tiene cómo 4 años esa foto”, “Y si yo me visto de hombre en ¿qué afectaría? La ropa no cambia a las personas, no tiene nada que ver”, “Él puede hacer lo que quiera con su persona y a nadie le tiene por qué dar explicaciones”, “Tiene pinta de señora que le molesta que se estacionen afuera de su casa y te manda a la patrulla por poner música a las 11 de la noche”, opinaron internautas.

Muchos salieron en defensa del polémico periodista.

“¿Y eso que le importa?, cada quien hace de su cutis un papalote recuerden que todos tenemos un lado oscuro, así que no se asusten”, “¿Qué tiene? hay muchos hombres que se visten de mujeres y mujeres de hombre, que tiene de malo ¡por Dios!”, “¿Y cuál sería el tema a discutir o de qué se trata?, el señor se puede vestir como se le dé la gana, a quién le interesa tanto lo que haga para estar molestando, una cosa es que te caiga bien o te caiga mal y otra muy distinta meterse en sus gustos o preferencias, ya avancen mentalmente”.