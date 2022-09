Martha Debayle desata memes por su ‘ausencia’ en el funeral de la reina Isabel II

Desde hace unos días, Martha Debayle es duramente criticada en redes sociales, ya que muchas personas consideran que su reacción el fallecimiento de la Reina Isabel II fue sumamente exagerada, al igual que la de su hija. Este lunes se volvió tendencia ante la pregunta: “¿Ya llegó Martha Debayle a los funerales de su abuelita?”.

El 8 de septiembre se anunció que la reina Isabel II falleció en su residencia en Balmoral. Varias personalidades del mundo del espectáculo y la política le han dedicado un mensaje a fallecida monarca.

La conductora volvió a ser el centro de atención en Twitter, los memes invadieron la red, así como todo tipo de comentarios, que hacían burla a la también catalogada influencer.

“Como Martha Debayle hay que llorar por la muerte de la reina Isabel y no por las decenas de miles de mexicanos muertos en los terremotos”, “Imagínense lo duro que deben ser estos momentos para Martha Debayle”, “En la transmisión de los funerales de la reina Isabel, una señora dice que los británicos veían a la monarca como una ‘abuelita o bisabuela. Y ustedes juzgando a Martha Debayle”, señalaron algunos internautas.

¿Alguien sabe si la tía Martha Debayle también fué a tomarse selfies al funeral?



Ya ven que devastada estaba por la partida de su abuelita Chabela segunda. — la tía Mona (@monatapatia) September 19, 2022

La culpa no es de Martha Debayle sino de todos los radioescuchas, cuentahabientes de su programa, los lectores de sus revistas mismos que encumbran a este personaje que dicta "lo que debe ser" en belleza, en moda, el amor, en la vida y ahí están todos esos seguidores creyendole — remi sabina psicoterapeuta (@RemiSabina) September 19, 2022

Alguien sabe si la hija de Martha debayle ya está en el entierro de su abuelita la #ReinaIsabelII? Pobre niña perder un abuelo siempre es doloroso! — Pp_can (@p_ep__e) September 19, 2022

Mientras otros agregaron, “Por favor dígale a la familia real que Martha Debayle y su hija siguen inconsolables”, “Alguien que me diga en dónde están Martha Debayle y su hija porque no las veo en el funeral de la reina Isabel”, “¿Ya llegó Martha Debayle a los funerales de su abuelita?” “Pues a mí sí me caen bien las niño de Rivera y Martha Debayle, aunque ellas se odien y aunque a ellas las odien todos los haters de twitter”, “Si les pareció ridículo Martha Debayle llorando por la abuelita de su hija, deberían de vernos a mi mamá y a mi despiertas a las 4 de la madrugada para ver la procesión a la misa de la abadía”.

Memes dedicados a Martha Debayle

