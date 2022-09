Ruggero deja fluir su verdadero yo para comenzar de cero

Relajado, de buen humor y entusiasmado por su próxima gira en México, así fue el encuentro con Ruggero, quien disfruta el buen recibimiento que ha tenido su segundo álbum de estudio, Volver a cero, con temas como Espejo.

“Estoy súper contento de volver a México con mi show. Siempre que voy para México me reciben con muchísimo amor y cariño”, comentó Ruggero.

Recientemente, el cantante estrenó el videoclip de Espejo, la canción más íntima y personal de su carrera. Esta pieza concluye la trilogía de videos, de los que forman también parte Duela lo que duela y Se jodió, que muestran otras facetas del artista.

“Sabes que pasa, que después de tantos años en Disney, también necesitaba como un quiebre y empezar a contar realmente quién soy yo. El primer año post Disney, como que no quería asustar tanto, me ponía unos filtros por dentro para mantener como una conexión con el público que me conocía -quizás- con el personaje de Matteo (Soy Luna) y el personaje de Federico (Violetta); así decidí construir un puente para este álbum que se llama Volver a cero y contar realmente quién soy, sin ningún tipo de filtro, ya es Ruggero al 100% y empezar a conocerme siempre más”, señaló.

Ruggero vuelve a comenzar de cero. (Foto: Cortesía.)

El cantante italiano, de 29 años, decidió emprender la gira por toda Latinoamérica, pero de una manera más íntima.

“Quiero una conexión arriba del escenario y yo sentía que de esta manera (foros pequeños) era la mejor manera para conectar con la gente que vendrá el show; además, hacerlo de otra manera”, agregó.

Ruggero señaló que disfruta la fama, pero siempre hay un momento para volver a construirse.

“Necesitaba como entender muchas cosas mías para volverme a construir y empezar a escribir una nueva etapa de mi vida; la verdad que me está saliendo bien este nuevo comienzo y me siento mucho más evolucionado”, finalizó.

Ruggero prepara shows en México

Monterrey. 5 de noviembre, Teatro de la Anda,

Guadalajara. 8 de noviembre, Teatro Vivian Blumenthal.

Querétaro. 9 de noviembre, Cúspide.

Puebla. 10 de noviembre, Sala Forum.

CDMX. 12 y 13 de noviembre, Bajo Circuito.

