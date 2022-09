Aventar regalos al escenario, ropa interior y banderas, quedó en el pasado, ya que, meses atrás se convirtió en tradición, lanzar el peluche o varios peluches del Dr. Simi, la mascota oficial de las Farmacias Similares, empresa empresa dedicada a la venta y distribución de medicamentos genéricos.

Botarga de Dr. Simi aparece en concierto de Coque Muñiz y avienta peluches. / Foto: Farmacias Similares

Los peluches del Dr. Simi, mismos que se fabrican en Cholula, Puebla, han recorrido toda la República Mexicana e incluso han viajado a otras partes del mundo donde se han robado el corazón de los artistas que han recibido uno como forma de aprecio por parte de los fans.

Doctor Simi y Rosalía. / Foto: Instagram

Sin embargo, otros más los han despreciado, entre ellos el cantante José Madero, Rubén Albarrán y Alejandro Fernández. En el caso de los fans de la banda Rammstein, solicitaron no arrojar peluches al escenario del Foro Sol en CDMX, porque el concierto sería grabado para un DVD.

José Madero y Dr. Simi. / Foto: Instagram (Foto: José Madero / Eduardo Del Olmo.)

En el concierto de Big Time Rush llevado a cabo en Guadalajara, 43 peluches del Dr. Simi fueron confiscados o quedaron guardados en la paquetería del recinto donde se llevó a cabo el evento, lo que ocasionó que miles de rushers en redes sociales enfurecieran ante el acto.

Confiscan peluches de Dr. Simi en el concierto de Big Time Rush en Guadalajara. / Foto: Gabriela Acosta (Foto: Gabriela Acosta.)

Botarga del Dr. Simi aparece en concierto de Coque Muñiz y avienta peluches

Sin embargo, todo esto quedó atrás debido a que el cantante, actor y comediante Jorge ‘Coque’ Muñiz, cambio los roles y decidió invitar a una botarga del Dr. Simi a su concierto llevado a cabo en el Lunario del Auditorio Nacional pero eso no fue todo, ya que la botarga aventó varios de sus peluches a los asistentes.

Este clip fue compartido en la plataforma de TikTok y rápidamente comenzó a viralizarse, por lo que varios internautas mostraron su aprobación ante este acto y entre los comentarios se pueden encontrar, “En una dimensión paralela”, “Buena jugada. No quiero muñecos, entonces para que no me lancen muñecos, yo los lanzo”, “El multiverso” y “Darlos de fan a artistas es premio y de artista a fan es agradecimiento”.

Botarga de Dr. Simi aparece en concierto de Coque Muñiz y avienta peluches. / Foto: Redes sociales

Lo más visto en Publimetro TV: