¡Niurka Marcos y Juan Vidal se van a vivir juntos a Yucatán!

Niurka Marcos anunció que pronto se irá a vivir con Juan Vidal a Yucatán. La vedette cubana habló con los medios sobre los planes a futuro que tiene con su nuevo amor, que nació gracias a su participación en “La Casa de los Famosos 2″.

La actriz y cantante dijo que ellos se reunieron y platicaron de muchas cosas, compartieron detalles de su vida, cuales era sus prioridades, sus gustos, de cómo vivían sus vidas, y a partir de ahí crearon un plan de vida.

Por lo que antes de comprometerse, comprobó que ambos querían lo mismo. “Y ahora, a partir de la gira que vamos a ir a hacer a Perú nos juntamos. Después nos regresamos a Yucatán para vivir juntos. Es decir, Juan se viene para acá conmigo. Nos van a ver por ahí paseando, en los restaurantes, cenotes, en las playas de Yucatán disfrutando del sureste”.

A Niurka Marcos no le importa la controversia en el que ha estado envuelta su relación, pues le ayuda a nivel profesional

Todo el escándalo que se formó alrededor de su relación con Juan Vidal, a Niurka Marcos, parece no importarle, de hecho, considera que todo eso la ayuda a nivel profesional, ya que le da más publicidad.

“Tiene que existir los celos, la envidia. La envidia, por ejemplo, es para mí es el detonador de mi éxito. Mientras más me envidien estoy muy bien. Mientras más me odien, me critiquen, me detesten más mujer escándalo voy a ser y más voy a cobrar”, explicó la actriz y cantante.

Por lo que para ella no hay publicidad mala, y mientras más se hable de ella en los diferentes medios, será considerada alguien popular y de interés para el público.