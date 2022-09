‘Spiderman: No Way home’: ¿Qué significa la escena post-crédito de la versión extendida?

Tras varios meses de espera, ‘Spiderman: No Way Home’ regresa a las pantallas cinematográficas en una versión extendida que cuenta con 11 minutos más en comparación a la original que fue estrenada el 17 de diciembre del año 2021.

Y aunque desde un inicio se dijo que este tiempo extra no afectaría ninguna de las escenas anteriormente vistas, se tiene que sí existe un fragmento de esta que justo se encuentra en el post-crédito de la misma que deja mucho qué pensar a la audiencia. Por este motivo, acá te explicaremos de qué se trata.

ALERTA SPOILERS

La escena post crédito de ‘Spiderman: No Way Home’

En esta escena que se muestra al final de los créditos de ‘Spiderman: No Way Home The more fun stuff version’, se puede apreciar un poco más el significado del hechizo que lanzó Doctor Stranger con el objetivo de eliminar a Peter Parker de los recuerdos de todas las personas que en algún momento escucharon mencionarlo. Recordemos que toda esta historia se basa luego de que Peter se enfrentara a ‘Mysterio’ y este lo expusiera en una cadena televisiva.

En el post-crédito se muestra a Betty Brantt ofreciendo las últimas informaciones sobre lo que ocurrió durante el viaje escolar por Europa y el conflicto con el villano anteriormente mencionado. Sin embargo, lo que impacta a todos es el momento en donde se muestran las imágenes de ese momento, en donde aparecen Ned, MJ y Betty, pero no hay ningún tipo de rastro sobre el superhéroe arácnido.

Esto da a entender que Peter Parker no solo se borró de la memoria de todos, sino también de cualquier cinta o archivo en donde pudieran si quiera recordarlo de alguna forma.

Hasta la fecha no se sabe de qué manera pudieran regresar la memoria de los habitantes, pero todos los fans mantienen la esperanza de que este no será el fin del hombre araña y que él mismo no se dará por vencido para buscar la manera que todos pueda recordarlo.