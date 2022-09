Harry Styles: ‘la música y la actuación son opuestas en muchos sentidos, ambas me divierten’

Harry Styles vive un momento muy importante en su carrera artística, no solo por su exitosa gira Love On Tour, sino porque se han dado los tiempos para hacer cine, por lo que disfruta el estreno de No te preocupes cariño (Don’t worry darling).

Dunkerque (2017) y My policeman (2022) son los filmes en que ha mostrado su faceta como actor; ahora está listo para invadir las salas de cine en Latinoamérica con su papel de Jack Chambers.

“La música y la actuación son opuestas en muchos sentidos. Hacer música es algo muy personal y hay aspectos de la actuación en los que te basas en la experiencia, pero en su mayor parte pretendes interpretar a otra persona. Eso es lo que me parece más divertido. Lo que me gusta de la actuación es que siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo”, señaló.

Harry Styles toma la música y las salas de cine. (Foto: Warner Bros. Pictures.)

Harry Styles toma la música y las salas de cine. (Foto: Warner Bros. Pictures.)

El cantante británico, considerado un icono de la música, la moda y romper estereotipos, charló sobre su papel en la cinta dirigida y actuada por Olivia Wilde, en la que también participan Florence Pugh (Alice Chambers), Chris Pine (Frank) y Gemma Chan (Shelley).

“Jack es un ser extraño, en el sentido de vivir una realidad diferente, donde asume su vida con grandes remordimientos. Tiene una lucha constante con lo que busca y quiere. Alice y Jack tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental de la compañía en donde los hombres que trabajan para el Proyecto Victoria de alto secreto viven con sus familias. Me gusta porque es como un viaje al pasado, el vestuario, la música y el desierto. Creo que la cinta es muy actual, donde queremos aparentar una vida perfecta, pero no lo es”.

“Ser famoso, te obliga a buscar un equilibrio, es complicado pero tiene que hacerse porque si no te pierdes en el camino”. — Harry Styles

Harry Styles señaló que es como una mirada a las redes sociales, “hay muchos aspectos negativos, son bastante obvios para cualquiera que los vea. Pero siempre es importante recordar que también están sucediendo cosas positivas en el mundo debido a eso”.

El músico no pudo dejar atrás su faceta de músico dentro de la cinta, “Olivia nos dio una lista de libros, artículos, música y películas de 1960 para inspirarnos, le mandé algunas recomendaciones de canciones, incluso hice una pieza a piano recurrente que acompaña el despertar gradual de Alice a las verdades enterradas”.

Harry Styles cada vez más cerca de México

El británico señaló que está a punto de saldar los shows en Latinoamérica, que estaban programadas para 2020, que arrancará el 20 de noviembre en la Arena VFG (Guadalajara), 22 de noviembre, Arena Monterrey; 24 y 25 de noviembre en Foro Sol (CdMx).

“Estoy muy cerca de llegar a México para volver a sentir la energía de la gente. Cada show es diferente, porque suelo ser inquieto, en el sentido de experimentar y saber que comparto o que me guardo para mí; lo cierto es que trato de que cada concierto sea una experiencia única e imborrable para los asistentes”.

El también músico aún le quedan 42 conciertos de Love On Tour antes de que finalice el año.

Gemma Chan habla de su papel de Shelley

¿Qué te gustó de la cinta?

— Que en medio de un lugar hermoso, vivo una historia de una pareja enferma de poder. Shelley es cómplice en el esquema de Frank y las cosas se desvían un poco al final, pero ella tiene su propia agenda dentro del filme.

Harry Styles toma la música y las salas de cine. (Foto: Warner Bros. Pictures.)

¿Hay mucho poder femenino?

— Son muy interesantes los diferentes roles de las mujeres dentro de la historia. Hay mujeres increíblemente talentosas involucradas en esta película, pero también lo hubo en el equipo, eso se refleja en la pantalla.

¿Por qué hay que verla?

— Es un thriller psicológico, entretenido con mensajes que darán de qué hablar al salir del cine. Creo que provoca una reflexión sobre diversos temas, con drama, humor y misterio. Además, Harry Styles nos da varias sorpresas (risas).

¿Dónde ver No te preocupes cariño?

El thriller psicológico provocador, ya está en las salas de cine mexicanas, bajo la dirección de Olivia Wilde.

RECOMENDACIÓN PUBLIMETRO TV: