Eduin Caz defensor de los hombres: ‘arriba los que aguantamos a las mujeres tóxicas’

Grupo Firme tuvo el primero de dos conciertos en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. La agrupación liderada por Eduin Caz tuvo un inicio poco esperado, ya que arrancaron su concierto puntual a las 21:00 horas con un estadio casi vació, solo ocho mil personas se encontraban en el inmueble, de un total de 30 mil que se esperaban.

La popular agrupación de regional mexicano hizo burlas al inicio del show ante la poco asistencia, “lo siento por los que van a llegar tarde, porque voy a cerrar la puerta y se la van a pelar... ¡No van a entrar! Deberíamos hacer así los conciertos, como en las escuelas, después de la 9 nadie entra”, bromeó Eduin.

Eduin Caz se dice el defensor de los hombres

La gente fue arribando a lo largo del concierto, de casi cuatro horas, y más adelante Eduin volvió a enviar un mensaje, “ya se está llenando, ya se está llenando”.

El concierto, parte de Enfiestados y Amanecidos Tour, brindó varios momentos arriba del escenario, donde la banda tocó todos sus éxitos, y así como su nombre de la gira, llevaron la fiesta al extremo.

A la mitad del show, la casa de las Chivas, ya lucía casi lleno, aunque mucha gente siguió llegando tarde, debido a un problema vial en las inmediaciones del inmueble.

Grupo Firme en el Estadio Akron. (Foto: Gabriela Acosta.)

Eduiz Caz, el alma de la fiesta

El vocalista del Grupo Firme logró conectar con sus asistentes desde que salió al escenario y demostró su poder y carisma.

Eduin Caz bromeó, bebió, bailó e incluso habló de las mujeres tóxicas y cómo se ha convertido en el defensor de las mujeres. Además, se dio tiempo para comprarle una cerveza a uno de los vendedores que pasaba por el escenario.

“Ahorita te la pago, una clarita... esa, apúntamela en el hielo. ¡Salud!”, para luego darle un trago a la cerveza.

Los Dr. Simi no podían faltar, pero llegó uno empaquetado en una caja, el cual llegó a las manos del polémico cantante.

“Dr. Simi, no me mandaron uno de ‘soy la esposa del Dr. Simi”, dijo entre risas.

Durante cada canción, los hermanos Caz, enviaron varios mensajes, pero el más celebrado fue el de Eduin Caz.

“Así me gustan, tóxicas y rejegas que me digan: ¿a dónde vas, préstame el celular?, Mujeres está bien que sean tóxicas, pero la verdad nunca me voy a cansar de decir... ¡Arriba los hombres que aguantamos, cabronas”, que fue celebrado por los hombres.

Por último, señaló que es defensor de los hombres, al ver que una pareja se peleaba, “no le pegues morra, no le pegues, aquí tiene el defensor de los hombres”.

