Andrés García y Karely Ruiz: el día que le confesó cuántas mujeres han pasado por su vida

Luego de que el actor Andrés García confesara que quizá está viviendo los últimos días de vida, a través de su canal de YouTube, ha causado mucha preocupación entre sus fans y la influencer Karely Ruiz, con quien convivió hace tiempo en Acapulco.

La popular modelo de OnlyFans, de 21 años, tiene una amistad con el actor considerado un símbolo sexual de la década de los setenta.

“Mi querido Andrés García, deseo que te recuperes bien de salud, eres un hombre con toda la extensión de la palabra”, señaló la originaria de Monterrey, Nuevo León.

La creadora de contenidos digitales y Andrés García fueron relacionados sentimentalmente en abril pasado, cuando Karely visitó al actor en su casa de Acapulco.

“Queridos amigos, se dice que la visita de Karely Ruiz fue la que ocasionó mi visita al hospital. ¿Será cierto? Ya les mostraré como fue la convivencia en un video más tarde. Recuerden que a los suscriptores de la página les tengo material exclusivo por apoyar a la misma”, bromeó en su momento el protagonista de cinta como Chanoc.

Hay que recordar que el actor dominicano cuenta con un gran número de conquistas, y le confesó a la joven cuántas mujeres han pasado por su vida.

“Ya se me olvidó cómo hacerle, tengo que aprender otra vez”, señaló mientra miraba a Karely Ruiz.

Agregó, “paré la contada como a los 26 años y llevaba como 800 mujeres. No de manita sudada, sino de todo, aunque no siempre me salía bien todo”.

¿Cómo fue su encuentro en Acapulco?

Andrés y Karely compartieron algunas horas en la casa del actor, ubicada frente a la playa. La joven platicó sobre sus inicios y lo que busca para su carrera.

Andrés García, con su peculiar estilo, le dio un consejo: “Primero que no le hagas caso a los pendejos”, para continuar, “hay muchos papeles para ti, porque estás muy guapa, estás como la canción Mi vida de José José... tienes de todo y sin medida”.

