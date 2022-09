¿Son novios?, Gabriel Soto celebra triunfo de La Loba Acosta en una pelea en Miami

Gabriel Soto ha demostrado ser un hombre de retos profesionales y el fin de semana lo vimos como analista durante una noche de peleas con la empresa Combate Global para la que trabaja Lucero ‘La Loba’ Acosta.

El actor de 47 años viajó a Miami, Estados Unidos el fin de semana para cumplir con este compromiso, donde por ciento lucía una botas con agujetas desamarradas de la marca de calzado a la que le hace publicidad junto a Irina Baeva, con quien solo se ha visto posando en sesiones de fotos para esta firma de zapatos.

La presencia de Soto en la pelea sorprendió a más de uno y no faltó quienes hicieran bromas y hasta especularon sobre las razones de su asistencia al evento donde la Loba Acosta, quien ha ganado miles de seguidores después de abrir una cuenta en Onlyfans, resultó la ganadora de la noche.

“¿Qué hace Gabriel Soto allí? No me digas que es tu novio?”, “Y el niño ese, que no se sabe poner unas botas y trae las agujetas desamarradas (Gabriel Soto), es tu novio? No mms”, “¿Qué hace parado allí Gabriel Soto?”, “Primero el only y luego el Soto jajajaja, ¿cómo se te va a tomar en serio?, fueron algunos de los comentarios.

“¿Qué hace Gabriel Soto allí? No me digas que es tu novio?” @Gabrielsoto

La luchadora nacida en Tijuana, Lucero ‘La Loba’ Acosta se coronó como la reina luego de un combate explosivo en el que ganó por decisión unánime contra la venezolana Mariel Celimen.

“Un honor y un placer estar en el panel de analistas de @combateglobal. Muchas gracias @campbellcombate @afromike76 @totalmenteleo @lindsaycasinelli @pubeknows @galindoalba No se pierdan la transmisión hoy a las 11pm por @univision @vix @vixplus”, escribió Soto previo a la pelea.

Gabriel Soto es uno de los creadores de la Fundación “No Tires La Toalla” dedicada al apoyo de nuevos talentos en el boxeo y la MMA, por lo que comparte el gusto por estas disciplinas con La Loba Acosta, quien comenzó a luchar para defenderse de la violencia doméstica.

Soto parece tener perdida su ‘pelea’ en el amor

La vida personal de Soto no parece ir del todo bien desde que se especula su ruptura con Irina Baeva, quien de hecho ha estado viajando a Nueva York recientemente sin que el actor figure por ningún lado.

Desde julio de 2022 a septiembre, Irina Baeva y Gabriel Soto solo se han visto juntos en dos sesiones fotográficas para una marca de calzado. Esto contrasta con lo empalagosos que fueron mostrándose en sus primeros años de la relación que comenzó hacia 2018, año que marcó el divorcio de Soto con la también actriz Geraldine Bazán.

Entre las pocas imágenes que Soto ha publicado últimamente está una con una de sus dos hijas, Elisa Marie Soto y Alexa Miranda Soto, producto de su relación con Bazán. En el pasado quedaron las fotos y videos de viajes románticos junto a Irina, a quien ni siquiera le da ‘Me gusta’ en sus publicaciones.

Soto dice estar muy concentrado en las grabaciones de la telenovela “Mi Camino es Amarte” que verá la luz el 7 de noviembre de 2022 a las 8:30 de la noche por el Canal de las Estrellas.

En las grabaciones a Gabriel le ha tocado aprender a manejar camiones como parte de su personaje llamado “Memo”.

De momento todo parece indicar que Soto lleva perdida la ‘pelea’ en el amor...