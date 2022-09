¡Rechazada! Lorena Herrera confiesa cuál jugador del Club América no aceptó salir con ella

Lorena Herrera estuvo de invitada en el programa “Miembros al Aire”, de Unicable, donde habló de varios temas, entre ellos, sus romances fallidos, como cuando fue rechazada por un exjugador del Club América.

“Iba a un antro, y sí me gustaría decir el nombre del tipo, porque además estaba horrendo”, empezó a relatar la actriz y cantante. Añadiendo que hace 25 años, siempre se encontraba con un sujeto que se sentaba cerca de ella en el antro, y aunque consideraba que físicamente no era su tipo, sentía una gran química con él.

“Pedía una mesa para sentarme al lado y yo ‘Bueno, que se acerque’. Yo estaba divina hace 25 años” continuó Lorena Herrera, pero el hombre jamás intentó hablar con ella.

También te puede interesar:

MasterChef Celebrity: crean ‘rivalidad’ entre Lorena Herrera y Karla Gascón

“Fue terrible la manera en que exhibieron a Lorena Herrera”: seguidores cuestionan trato a la actriz en Masterchef Celebrity

Lorena Herrera revela que en un casting Sergio Andrade y Gloria Trevi le pidieron que se quitara la ropa

Lorena Herrera se le confesó y le dio su número, pero nunca la llamó

Luego de que pasaran dos meses desde que Lorena Herrera conociera a este sujeto, ella empezó a dudar seriamente de la sexualidad del jugador del Club América.

“Me veía y nunca se acercaba, o sea, pasaron 2 meses y pedí esa mesa, dije ‘No puede ser esto, será que es gay’. Mi amiga me dijo: ‘No seas tonta, si tanto te gusta da el primer paso, no pasa nada’”, explicó la actriz.

Entonces, decidió acercarse ella primero: “No me acuerdo cómo fue el primer paso, pero le dije que me gustaba y me dijo: ‘Tú también me encantas, dame tu teléfono’. Le di mi teléfono y nunca me llamó”, contó Lorena Herrera, dejando sorprendido a los conductos.

Ellos se mostraron interesados en saber quién la había rechazado, a lo que ella no tardó en admitir que fue Braulio Luna, exjugador del Club América. Entonces, el conductor Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, expresó lo siguiente: “Mi Braulio es un caballero, no está feo, tiene personalidad, es un rey, pero es penoso”.

Sin embargo, para Lorena Herrera fue algo inaudito, ya que Braulio Luna no estaba saliendo con nadie en ese entonces. “Y (Braulio) no tenía novia ni nada”, aseguró.