Jorge Rivero reaparece en redes sociales a sus 84 años

Jorge Rivero volvió a reaparecer en redes sociales, para mostrar cómo se encuentra a sus 84 años. El actor mexicano, que en su época fue uno de los actores más atléticos del cine mexicano; también es considerado uno de los mayores símbolos sexuales masculinos de las décadas de los 70 y 80.

De la misma generación de Andrés García, ellos marcaron parte del cine y la televisión en el país; además, mucho se habla de una rivalidad entre ellos.

Jorge Rivero y Andrés García. (Foto: Twitter/ Juan Manuel Navarro. )

La fotografía que circula en redes fue tomada por el periodista de Hollywood, Juan Manuel Navarro, que dio pie a varios comentarios de los internautas.

“Para allá vamos todos. Pero que se ve mejor que Andrés García pos si”, “Pues luce muy bien. O acaso quieren que luzca como un joven de 20 años”, “Ay que ser realistas, la verdad si se ve muy acabado, no digo que sea vea cómo cuando tenía 30 con todo el colágeno del mundo, pero si cuidarse, con tanto dinero una buena alimentación que es la base de todo y tan atlético que era, se ve que tiene años que de dejo todo”, “A todos nos caen los años y las arrugas. Yo lo veo súper bien”.

O NO🫣! Andrés es más o menos de la edad de Jorge, y está muy mal de salud pero se ve mil veces mejor! — Marta (@marta_atrami) September 27, 2022

Aquí lo importante es que esté con buena salud, aunque a mi ver.. lo veo muy delgado.. Dios quiera y se encuentre bien 🙏🏼 un grande del cine mexicano — Sol Valdiviezo (@SolValdiviezo1) September 27, 2022

Originario de Guadalajara, Jalisco, también realizó un gran número de telenovelas en México. Ha recibido varios homenajes por su trayectoria en el séptimo arte, principalmente en Estados Unidos, donde actualmente radica.

En su juventud, su talento lo llevó a trabajar en Hollywood, donde protagonizó grandes cintas como Río Lobo, con John Wayne y Soldier Blue, en 1970, The last hard man, en 1976, y Day of the assassin, en 1979. Posteriormente apareció en producciones italianas y españolas.

Su última película fue El Crimen Del Cácaro Gumaro (2014).

Actualmente, está casado con Betty Kramer y se dedica a las bienes raíces.

