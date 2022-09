Andrés García y su complicada relación con su hija Andrea, madre de una nieta que no conoce

La vida amorosa de Andrés García estuvo marcada por cuatro matrimonios, múltiples aventuras y una relación de altas y bajas con sus hijos.

La actriz y modelo Andrea García, nacida el 8 de diciembre de 1975 es una de las hijas del actor Andrés García, pero su relación ha sido particularmente difícil.

Sobre Andrea García se especuló que su padre supuestamente había abusado de ella, una versión que fue más tarde desmentida por ella misma. “Papi yo te amo, yo nunca dije esas cosas”, confesó entre lágrimas Andrea, radicada en Estados Unidos.

En julio de 2022 Andrés García declaró al programa La mesa caliente sobre su salud y algunos aspectos de su vida. Entre las revelaciones del histrión de 81 años que atraviesa una delicada situación de salud debido a la cirrosis hepática que padece, dijo que su hijo Andrés vive en Miami y casi no había podido venir, pero “este año ha venido dos veces, es un buen hijo”.

“Leonardo viene personalmente dos o tres veces al mes, a mí no me ha abandonado nadie”, subrayó en esa oportunidad.

Sin embargo, sobre Andrea ha dicho que la relación es casi inexistente y señaló que entre su hija y él no hay casi nada.

“Tenía como 10 años sin saber de ella, porque de repente desapareció (…) Creo que es por unas amistades que ella tenía, magia negra, vudú, luego le da por cosas extrañas a algunos hijos (…) Ella me evadía”, cuestionó en julio pasado el actor.

Andrea García junto a su hija cuando estaba más pequeña. @realandreagarcia

La nieta desconocida

Andrea es madre de Charlotte a quien su abuelo Andrés García supuestamente no conoce.

De hecho, el actor reveló en otra entrevista que Andrea no es hija legítima suya, sino que la reconoció para ayudarla con su carrera y con el nombre, pero no supo agradecer.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2019 reveló que su relación con sus hijos no era la mejor.

La nieta de Andrés García ha crecido alejada de las cámaras. @realandreagarcia

Dijo que tiene adoptados como 8 hijos, pues vivió con mujeres que ya tenían hijos y él adoptó a varios.

.

Entre los adoptados está Andresito, hijo de Margarita, con quien lleva 24 años de conocerse y 12 se casados.

La cirrosis hepática es una enfermedad incurable que apaga la vida de Andrés García. Su cuarta esposa, Margarita Portillo, es la encargada de sus cuidados.

“Sus hijos están acostumbrados a venir a visitarlos y que el papá les invite y les pague”, declaró Margarita al programa Al Rojo Vivo, al asegurar que no ha tenido ayuda de ellos durante la larga enfermedad de Andrés García, quien dice estar viviendo sus últimos días.

Así ha crecido Charlotte, nieta de Andrés García. @realandreagarcia

“Me bebí hasta el último tequila”

Ya en el ocaso de su vida el actor reflexiona sobre los abusos que cometió durante su juventud y las consecuencias que esto le ha traído durante su vejez.

“Quiero advertir a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes sobre la cirrosis hepática”, dijo Andrés en un emotivo mensaje en el que a su manera quiso alertar a sus seguidores sobre las fatales consecuencias del abuso del alcohol.

“Pensé son historias de nuestros papás, son cuentos, porque nunca conocí a nadie con cirrosis hepática, quiero informarles, ojalá les sirva de algo porque a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática y créanme que no es agradable, mi mujer Margarita me aguanta todas las pendejas que hago porque a causa de lo mal que me siento no tengo buen humor, aunque nunca he presumido detenerlo (…) por su bien, no les diría que no tomen, yo me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer el esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno tres veces a la semana, en lugar de cinco tómense tres, créanme que se van a evitar muchos problemas porque esto de la cirrosis hepática está muy fuerte”, narró en palabras apenas audibles debido a su fragilidad.