La razón por la que Andrés García se abrió una cuenta en Onlyfans a sus 80 años

La vida de Andrés García, actor de origen español, nacido en República Dominicana y nacionalizado mexicano, ha estado llena de polémicas, tanto por la cantidad de mujeres que pasaron por su vida como por su complicada relación con sus hijos.

En la actualidad, el histrión de 81 años, que nació en República Dominicana luego que sus padres españoles abandonaran España para escapar de la guerra civil, vive lo que pueden ser los últimos momentos de su vida, tal como él mismo se lo ha hecho saber a sus seguidores.

El que llegó a ser uno de los galanes más cotizados de la época de oro del cine latinoamericano, así como figura de múltiples telenovelas, ha preparado a sus seguidores para su partida.

“Amigos quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy débil y muy enfermo”, manifestó el histrión al hablar sobre él mismo en tercera persona en su canal de Youtube.

La cirrosis hepática es una enfermedad incurable que apaga la vida del actor que pasa sus últimos días en compañía de su cuarta esposa, Margarita Portillo, quien ha sido la encargada de actualizar su estado de salud.

“Quiero informarles que mi esposo está delicado de salud, hace un par de semanas aproximadamente se cayó, tuvo heridas (…) se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque se desmejoró, también debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal el doctor le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia, el 15 de septiembre Andrés estuvo hospitalizado en el hospital Santa Lucía”, relató su esposa en un video posteado en la cuenta en Youtube del actor el 23 de septiembre de 2022.

Andrés García en Onlyfans

El 16 de noviembre de 2021 Andrés García lanzó su primera publicación en Onlyfans, la plataforma por suscripción en la que se vende contenido sexual explícito.

Pero en el caso de Andrés, la razón para estar en dicha plataforma, en la que cobra 10 dólares por suscripción, era para poder hablarle a sus seguidores sin censura, no para “encuerarse”.

“Queridos amigos, hoy comparto con ustedes el primer programa por este medio. Recuerden que esta red social me permite compartir y contestar cualquier pregunta suya sin ningún tipo de censura.

En este programa contesto preguntas como: ¿Cuáles fueron tus experiencias interpretando a El Rubio Barrios en la serie El Pantera? ¿Alguna vez estuviste con mamá e hija? ¡Cuéntanos la anécdota de la mujer que desmayaba cuando tenia sexo contigo! ¿Si te volvieras a enamorar, cómo te gustaría que fuera tu pareja?.

Recuerden que esta plataforma cuenta con mensajería privada, donde pueden enviar sus preguntas que pueden ser contestadas en cada programa. Vamos a hacer más divertida y amena la conversación”, escribió en el post de Onlyfans.

Son muchas las preguntas que le han hecho desde entonces, según él mismo ha contado.

“¿Alguna vez le bajaste alguna novia a Luis Miguel?, ¿Qué fue de tu esposa la colombiana María Clara?, ¿Sigues en contacto con ella?, ¿Conociste a Pablo Escobar?, ¿Estás haciendo alguna terapia física para recuperar la fuerza en las piernas?, ¿Cómo es vivir con tantos dolores?, ¿Alguna vez has pensado la muerte, ¿Llegaste a salir con alguna puertorriqueña?, ¿Qué tienen ellas que te gustaba?, ¿Es cierto que Arturo Durazo fue mecenas de Luis Miguel en sus inicios?, ¿Qué sentido tiene seguir casado con Margarita Portillo si no viven juntos? ¿Qué prefieres, ch¡h¡s o nalgas?”, son algunas de las interrogantes.”Sigan enviando sus preguntas. No olviden seguirme en mis diferentes redes sociales. Les recuerdo que por OnlyFans contesto todos sus mensajes de manera privada, incluso saludos por video. Los espero por allá”.

Andrés García está en onlyfans desde 20212 con la intención de hablar más abiertamente con sus seguidores. @andresgarciatvofical

La advertencia de Andrés sobre el abuso del alcohol

“Quiero advertirle a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes sobre la cirrosis hepática”, señaló de entrada Andrés García en un video que ha conmovido a sus seguidores, quienes le han agradecido sus consejos.

“Pensé (que) son historias de nuestros papás, son cuentos, porque nunca conocí a nadie con cirrosis hepática, quiero informarles, ojalá les sirva de algo porque a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática y créanme que no es agradable (…) por su bien, no les diría que no tomen, yo me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer el esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno tres veces a la semana, en lugar de cinco tómense tres, créanme que se van a evitar muchos problemas porque esto de la cirrosis hepática está muy fuerte”, afirmó en un video donde puede verse lo debilitado que está por la enfermedad.