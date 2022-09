¿Qué es la cirrosis y por qué se da? Actor Andrés García da emotivo consejo a sus seguidores sobre el consumo de alcohol

La cirrosis hepática es una enfermedad incurable que apaga la vida del actor de 81 años, Andrés García. El histrión se dirigió a sus seguidores para explicarles los devastadores efectos de esta enfermedad que no tiene cura.

Su cuarta esposa, Margarita Portillo, ha sido la encargada de actualizar su estado de salud.

“Quiero informarles que mi esposo está delicado de salud, hace un par de semanas aproximadamente se cayó, tuvo heridas (…) se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque se desmejoró, también debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal el doctor le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia, el 15 de septiembre Andrés estuvo hospitalizado en el hospital Santa Lucía”, relató su esposa en un video posteado en la cuenta en Youtube del actor el 23 de septiembre de 2022.

Andrés está tan delicado que está sometido a un régimen de cuidados muy fuerte.

“Como buen español quiere comer, me pide jamón serrano, o que quiere carne (…) pero no lo puede comer (…) es un paciente difícil, pero ha estado saliendo adelante”, señaló Margarita en alusión a los orígenes del actor nacionalizado mexicano y nacido en República Dominicana, luego que sus padres españoles huyeron de la guerra civil española.

“Amigos quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy débil y muy enfermo”, dijo el histrión al hablar sobre él mismo en tercera persona.

¿Qué es la cirrosis hepática?

“La cirrosis es una condición médica en la que el hígado está cicatrizado y permanentemente dañado. El tejido cicatricial reemplaza el tejido sano del hígado y evita que el hígado funcione normalmente. A medida que la cirrosis empeora, el hígado empieza a fallar”, apunta el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK por sus siglas en inglés) el su sitio www.niddk.nih.gov.

De acuerdo a las investigaciones científicas, la cirrosis puede ser ocasionada por el elevado consumo de alcohol, enfermedad de hígado graso y secuelas dejadas por la hepatitis.

Últimamente se ha relacionado la cirrosis “con la acumulación de grasa en el hígado asociado sobre todo a la obesidad, la diabetes tipo 2, el aumento de grasas en sangre y la vida sedentaria”, apunta la Sociedad Española de Medicina Interna.

En la etapa final de la enfermedad, que es la etapa en la que se encuentra el actor Andrés García, se presenta el endurecimiento del hígado.

Esta fase está asociada a complicaciones como hemorragia digestiva, acumulación de líquido sobre todo en el abdomen (ascitis) y piernas; episodios de desorientación (encefalopatía) por la intoxicación de la sangre, así como otras complicaciones más graves como la “peritonitis bacteriana espontánea” que conlleva a una infección generalizada.

Andrés es O negativo y es un tipo de sangre complicado de conseguir, añadió la pareja del actor que ha decidido hablarle a sus seguidores abiertamente de su condición de salud, al tiempo que se ha mostrado en su estado más vulnerable, sin filtros.

“Han sido semanas muy difíciles, él padece una enfermedad incurable y evolutiva, en el caso de Andrés desafortunadamente siento que ha ido evolucionando de manera rápida por su edad y el problema que tiene en su médula espinal”, añadió Margarita Portillo.

La advertencia de Andrés sobre el abuso del alcohol

“Quiero advertirle a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes sobre la cirrosis hepática (..) Pensé son historias de nuestros papás, son cuentos, porque nunca conocí a nadie con cirrosis hepática, quiero informarles, ojalá les sirva de algo porque a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática y créanme que no es agradable, mi mujer Margarita me aguanta todas las pendejas que hago porque a causa de lo mal que me siento no tengo buen humor, aunque nunca he presumido detenerlo (…) por su bien, no les diría que no tomen, yo me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer el esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno tres veces a la semana, en lugar de cinco tómense tres, créanme que se van a evitar muchos problemas porque esto de la cirrosis hepática está muy fuerte”.

Reacciones sobre el estado de salud de Andrés García

“Yo sigo el canal de don Andrés hace un tiempo, me parece fascinante, hermoso, honesto y completamente bondadoso que don Andrés comparta su vida y sus últimos momentos con nosotros, esto es algo inédito, nunca vi un ser con más huevos en la vida, no le teme mostrarse tal como es, no se esconde, sabemos todo por su propia mano, fascinante, gracias don Andrés ojalá me lea, y no se preocupe hay vida después de esta vida, no tenga ningún temor, lo extrañaremos y muchísimas gracias por su honestidad, su compañía y sus consejos”.

“Estamos con usted Don Andrés, está en nuestras oraciones! Sepa que lo queremos y valoramos su obra,su legado,su sabiduría,sus consejos,y sus huevos para encarar la vida y sus desafíos”.

“¡Ánimos Sr Andrés García! Reconozco su trabajo y agradezco a su vida por dedicarse a darle entretenimiento a todo México. Un afectuoso abrazo ¡Dios lo bendiga!”.

“El artista más bello que ha dado México. Y de México para el Mundo. Que la Paz inunde tu alma querido Andrés, una Vida larga y llena de experiencias. Tú viniste a este Mundo a Trascender a través de todo lo que nos has dado a todo tu público. Que la Luz Divina te envuelva en Paz y Amor.Oro por Ti, para que Así Sea”.