Cecilia Galliano: fans piden que abra su cuenta en OnlyFans

“Tomamos un mate ? Creo que se me fue la mano con el botox”, así comenzó Cecilia Galliano un live en su cuenta de Instagram, que generó pánico entre sus seguidores por el exceso de filtros que cambió su rostro de manera radical.

“Mana que natural quedaste ! Ni se te nota”, “Es broma verdad??”, “Qué le pasó a tus labios”, “Aaahhh caray. Pensé que era Lin May”, “No lo requerías Reina”, “Es broma verdad”, “Estabas muy linda no ocupabas nada es filtro”, “Nunca hagas eso por favor”, señalaron algunos internautas.

¿Cecilia Galliana abusó del botox? (Foto: Instagram.)

La expareja de Sebastián Rulli dejó a muchos de sus seguidores sin palabras al decir que se acababa de inyectarse botox en los labios, pero de manera exagerada.

“Es un filtro, cómo creen que me voy hacer una cosa así, pero me gustó, probar me gustó” dijo Cecilia Galliano luego de que mostró el antes y después en su cara.

A sus 40 años, la argentina radicada en México, gusta de compartir varios momentos del día en sus redes sociales, y aunque en algunas fotografías es criticada por los filtros, ella misma se burla de ser una abusadora de filtros.

Cecilia Galliano hace revelaciones

La artista hizo algunas confesiones, como el hecho que nunca regresaría con algunas de sus exparejas Sebastián Rulli y Mark Tacher.

También en el tema de OnlyFans, respondió que no lo haría, por ahora.