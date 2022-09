¿De Cuánto es la herencia de Andrés García? y ¿Quiénes son los herederos de su fortuna?

La cirrosis hepática es una enfermedad incurable que apaga la vida del actor de 81 años, Andrés García. Su cuarta esposa, Margarita Portillo, encargada de sus cuidados, es la persona encargada de dar sus partes de salud a pedido del histrión.

“Quiero informarles que mi esposo está delicado de salud, hace un par de semanas aproximadamente se cayó, tuvo heridas (…) se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque se desmejoró, también debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal el doctor le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia, el 15 de septiembre Andrés estuvo hospitalizado en el hospital Santa Lucía”, relató Margarita en un video posteado en la cuenta en Youtube del actor el 23 de septiembre de 2022.

Andrés está tan delicado que él mismo ha dicho a sus seguidores que siente estar viviendo sus últimos días.

“Amigos quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy débil y muy enfermo”, dijo el histrión al hablar sobre él mismo en tercera persona.

Su esposa Margarita confesó que en efecto han sido semanas muy difíciles.

“Él padece una enfermedad incurable y evolutiva, en el caso de Andrés desafortunadamente siento que ha ido evolucionando de manera rápida por su edad y el problema que tiene en su médula espinal”, lamentó la compañera del actor, de quien también se había separado.

La advertencia de Andrés sobre el abuso del alcohol

“Quiero advertirle a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes sobre la cirrosis hepática”, relató Andrés en un emotivo mensaje en el que a su manera quiso alertar a sus seguidores sobre las fatales consecuencias del abuso del alcohol.

“Pensé son historias de nuestros papás, son cuentos, porque nunca conocí a nadie con cirrosis hepática, quiero informarles, ojalá les sirva de algo porque a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática y créanme que no es agradable, mi mujer Margarita me aguanta todas las pendejas que hago porque a causa de lo mal que me siento no tengo buen humor, aunque nunca he presumido detenerlo (…) por su bien, no les diría que no tomen, yo me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer el esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno tres veces a la semana, en lugar de cinco tómense tres, créanme que se van a evitar muchos problemas porque esto de la cirrosis hepática está muy fuerte”, remarcó visiblemente débil.

La herencia que dejará Andrés García

Vigente en el cine y la televisión desde los 25 años, Andrés García acumula una fortuna estimada en unos 10 millones de dólares, equivalentes a más de 203 millones de pesos mexicanos, según el sitio Celebrity Net Worth.

El sitio Emerge Social, no obstante, calculó en 2021 la fortuna de Andrés, de padres españoles y nacido en República Dominicana, en 20 millones de dólares.

Si bien el actor cesó su participación en la pantalla desde hace años, en su época de oro invirtió en propiedades de lujo.

Sin embargo, en medio de su enfermedad el actor vendió varias de sus propiedades de lujo, por lo que estas estimaciones pueden estar sobrevaloradas.

De acuerdo a lo dicho por el veterano histrión, sus herederos serían su cuarta esposa Margarita y su hermana Rosa María luego de haber modificado el testamento.

En una versión anterior del testamento se aparecían sus hijos Andrés y Leonardo, además de Sandra Vale, madre de sus hijos. También su amigo Roberto Palazuelos, a quien consideraba un hijo más.

Palazuelos había revelado que Andrés García lo había nombrado como heredero de parte de su fortuna, así como albacea para distribuirla al momento de su muerte, pero todo cambió por las diferencias surgidas entre ambos.