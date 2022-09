Surten a Alfredo Adame con memes tras golpiza al sur de la CDMX

El actor y conductor Alfredo Adame volvió al centro de la polémica por una golpiza que le propinaron un par de hombres, cuando se acercó a preguntar sobre un incidente relacionado con la muerte de un policía a las afueras de su casa en el sur de la Ciudad de México (CDMX).

Te puede interesar: “Yo ya le había pegado dos veces”, dice Alfredo Adame

Adame se vio sorprendido cuando lo agredieron, según contó a un programa de televisión, y le causaron heridas de gravedad en un ojo--desprendimiento de retina--y una cortada de varios milímetros en una ceja, además de golpes en las costillas por las patadas que le dieron cuando estaba tendido en el suelo.

“Llegó uno por atrás, cobarde, estaba con él y me avienta un puñetazo, un campanazo que me rompió seguramente la retina, tengo una herida en la ceja de 6 u 8 puntadas y seguramente la retina me la desprendió, y a la hora que me da el trancazo me caigo y me empiezan a patear entre los dos”.

El conductor acudió a levantar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde también fueron presentados los sujetos que lo atacaron tras las acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX) de la capital.

DETENIDOS por GOLPEAR a ALFREDO ADAME

Son los dos hombres acusados de dejar así al actor.

Aseguran q estaba grabando a una víctima de homicidio, y eso les molestó.

Según él, solo quería ayudar.

Agentes de @SSC_CDMX los detuvieron.

Todos acabaron en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/bRgmSfXkJ4 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

Las burlas hacia el conductor se hicieron presentes a través de redes sociales, donde los memes no se detuvieron por las constantes polémicas de Alfredo Adame, desde su pelea con Carlos Trejo hasta sus mejores dotes en las artes marciales.

Alfredo Adame regresando a su casa: pic.twitter.com/pJMdM3u4cF — Tu Favorito (@TuExdeVerdad) September 28, 2022

Fuerza Alfredo Adame pic.twitter.com/g22tUdopHI — Jugo Del Costado De Cristo (@betanhug88) September 28, 2022

Alfredo Adame llegando a su casa. pic.twitter.com/16PCNadIPu — Oso Tramposo (@oso_tramposo) September 28, 2022

