Alejandro Fernández besa a su novia frente al mundo: conoce su historia de amor

Después de sus relaciones oficiales con las madres de sus hijos, Alejandro Fernández, optó por no exhibir en sus redes sociales momentos románticos con sus novias y trató de mantener bajo perfil todas sus relaciones posteriores, aunque muchas veces aparecieron en portadas de revista. Ahora, el cantante reveló fotografías junto a su novia Karla Laveaga, para demostrarle al mundo cuanto ama a su actual pareja.

“12 años caminando y creando historias juntos. Nunca dejemos de celebrar cada momento. Feliz vida Karla Laveaga. Te amo”, dijo el hijo de Vicente Fernández. A lo que Karla le contestó, “Te amo con todo mi corazón mi muchacho para siempre”.

Por primera vez, el Potrillo reveló una parte que gusta guardar de manera privada, sobre todo momentos especiales, como un beso.

Las reacciones no se hicieron esperar y las primeras en manifestar su emoción fueron sus hijas Valentina y América, “Awwww los amooooooo felicidades” , “felicidades”, escribieron.

También puede interesarte: Alejandro Fernández muestra con orgullo su cabello largo y blanco

Alejandro Fernández parece vivir una etapa llena de madurez donde deja atrás los escándalos para centrarse en su familia y carrera.

Durante la pandemia, el cantante tapatío decidió cambiar su estilo de vida, sus hábitos alimenticios e iniciar una disciplina en el ejercicio que ahora lo hace lucir una figura envidiable.

Alejandro Fernández hace importante revelación. (Foto: Instagram.)

Alejandro Fernández y Karla Laveaga, una larga historia de amor

En 2008, el integrante de la Dinastía Fernández conoció a una joven llamada Karla Laveaga. El 21 de abril de 2012 se dio a conocer el romance entre Alejandro Fernández (41 años) y Karla Laveaga (20) quienes se dejaron ver en una reunión de amigos en Chapala, Jalisco.

“La pareja se conoció en 2008 pero lo mantuvieron en secreto. Cada año un grupo de amigos socialités de Alejandro realizaban una fiesta muy grande en Chapala, pues tenían como un club, donde aprovechaban en la mañana para hacer deporte y en la tarde las fiestas. En esa ocasión la pareja se dejó ver junta. Ellos ya andaban, no fue el día que empezaron a andar, pero como que ese día lo quisieron hacer publico”, compartió Jorge Soltero, autor de la exclusiva que apareció en una revista nacional.

Agregó “yo estaba ahí ya, me iba cuando veo que llegan de la mano Karla y él; me quiero regresar y saludo a un amigo que puso cara de sorpresa... saludé a la pareja y me iba a ir, porque era muy obvio que me regresara. Mi sorpresa es que me grita Alejandro: ‘¿Vas a tomar fotos?’, así que le tomé y se publicaron en TVyNovelas”.

Karla y Alejandro decidieron separarse en el segundo semestre del 2019, en la que ella decidió alejarse de las redes sociales por completo. Ahora deciden “oficializar” y celebrar su relación tras doce años, a través de las redes sociales.

Actualmente, el intérprete de Caballero tiene 51 años de edad y Karla Laveaga, 32.

Amores de Alejandro Fernández

América Guinart es una de las mujeres más importantes de su vida la madre de sus tres h ijos : Alex , América y Camila Fernández .

ijos Alex América y Camila Fernández Después tuvo dos h ijos (Emiliana y Valentina) con la colombiana Ximena Díaz .

ijos (Emiliana y Valentina) con la colombiana Ximena Díaz Con la modelo Ayari Anaya tuvo una relación por casi oc h o años .

o años Ana Paula Valle también permaneció cerca del cantante e incluso lo acompañaba a algunos conciertos entre 2019 y 2020.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: