Lucia Méndez conoció a Pablo Escobar, acá los detalles

Lucia Méndez empezó “Siempre Reinas”, que se puede ver en Netflix, con tremendo escándalo, ya que reveló que llegó a conocer unos de los narcotraficantes más peligrosos y conocidos del mundo, Pablo Escobar.

El pasado 2 de octubre, la plataforma de streaming más popular estrenó un reality que sigue el día a día de cuatro reconocidas figuras mexicanas: Laura Zapata, Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Lucia Méndez.

Y en el primer episodio, mientras Lucia Méndez se encontraba eligiendo un vestuario, recordó la ocasión cuando conoció personalmente a Pablo Escobar durante una presentación que llevó a cabo en Medellín, Colombia.

Esta no es la primera vez que menciona este evento, ya que en el 2020 reveló que había conocido un narco en Medellín, pero no dio muchos detalles al respecto, sin embargo, dejó en claro que ella nunca fue una de esas artistas que se involucraba con narcotraficantes.

Pablo Escobar le ofreció su protección a Lucia Méndez

La reconocida actriz y cantante, contó que la contrataron para hacer una presentación privada cuando se encontraba en Colombia y ella aceptó hacerlo, pero sin saber quién la contrató.

“A cualquiera le pasa eso, nunca sabes quién te va a contratar. Me dice mi mamá: ‘me vas a matar’. Y yo, ‘¿por qué?’” A lo que la madre de Lucía habría añadido: “¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar”, relató.

Ella se sintió muy asustada, pero decidió continuar con el show, sin llegar a interactuar con nadie, pero antes de irse, Pablo Escobar quiso hablar con ella. “Creo que es una de las veces que más me he asustado. Nos metimos al camerino, mi mamá blanca, ya me había cambiado, ya nos íbamos y: ‘el señor Pablo Escobar quiere saludarlas’”.

Lucía Méndez reveló en ‘Siempre Reinas‘ que tuvo una breve conversación con Pablo Escobar, el narcotraficante le ofreció protección. pic.twitter.com/sTiGGSO0ze — YAIR RODRIGUEZ (@YAIRRODRIGUES3) October 4, 2022

“El día que usted quiera, alguien la moleste, haga algo a usted o a su familia, yo sólo le pido que marque este teléfono y usted va a tener en mí un amigo”, le dijo el narcotraficante, Lucia Méndez aseguró no pudo articular palabra de la impresión.