Saúl Hernández: ‘el rock no puede dejar de ser contestatario, furioso y sucio’

La cita virtual con Saúl Hernández fue a las 8:30 de la mañana, el vocalista de Caifanes apareció en la pantalla con lentes y gorra, para iniciar la entrevista con Publimetro. Relajado y dispuesto a hablar de todo, fue como se dio el encuentro con el músico mexicano, que junto a Diego Herrera y Alfonso André siguen creando nuevas experiencias en cada concierto.

¿Caifanes vive el mejor momento en su historia?

— Andamos en una etapa de un reencuentro muy profundo, muy grande, muy luminoso y empezó a gestarse desde hace mucho tiempo. Vivimos la nueva etapa de canciones en el estudio, ahí empezó a darse esa armonía, esa confianza, porque de repente había (...), digamos que esos egos se convirtieron en confianza y credibilidad; esos distanciamientos empezaron a ser como vínculos que fueron creando más unión. En el estudio hubo un lenguaje de participación muy padre, donde los tres (Alfonso, Diego y Saúl) fuimos productores, músicos y directores, al que se sumaron Marco Rentería y Rodrigo, quienes son grandes músicos y seres humanos.

También puede interesarte: Edgar Barrera lleva su sueño americano a las alturas sin olvidar sus raíces

Cada concierto provoca diversos debates más allá de la música.

— Para nosotros como Caifanes y, en este caso, para mí como Saúl, el escenario es prácticamente todo. También pueden participar en un ejercicio de tribuna pública y compartir simplemente denuncias, injusticias y compartir sobre todo una reflexión. El punto es tener nuestra conciencia bien abierta y la intención, no es tener liderazgo, en ningún sentido porque eso es absurdo. Nosotros somos parte de un mundo musical muy hermoso que es México y Latinoamérica, pero sí creo que el que el rock and roll no puede dejar ese lado contestatario, no puede dejar a un lado esa cuestión rabiosa, furiosa, provocativa, confrontativa y sucia.

“Estamos muy agradecidos con la gente que nos ha acompañado en este permanente andar en los escenarios, donde hay mucha gente joven. Creo que aprovecharé tu espacio para agradecer públicamente todo el apoyo de toda la raza, porque para mí sigue siendo como la gira del agradecimiento, creo que no para” — Saúl Hernández

¿Crees que el rock se volvió suave?

— El rock and roll no es limpio, nunca fue bonito; el rock and roll es alma, dolor, sudor, confrontación y vivir rock and roll es la vida. En cada concierto, la intención de abrir esta tribuna pública o los comentarios es continuar con esta furia y con este mundo rabioso que nos ha enseñado el rock and roll y compartirlo en el escenario. Para mí, la política es muy complicada en este momento, yo sigo creyendo que la óptica desde la visión popular, el cambio va a depender de nosotros mismos, no de los partidos.

Yo no creo en ningún partido político y lo he dicho muchos años atrás; al día de hoy, sigo en lo mismo. Para mí, los partidos es simplemente un gastadero de dinero, una lucha de poderes sin límites y se ha olvidado a la nación en muchos sentidos, bueno esa es mi humilde opinión. Al final, tratamos de que salgas del concierto con muchas cosas en la cabeza, con mucha paz en tu corazón pero sobre todo con una puerta abierta a una esperanza, algo que te anime a seguir adelante.

Han lanzado sencillos, ¿viene un álbum?

— Tenemos grabadas algunas canciones, la intención es seguir grabando y ya viene otro sencillo. Vamos a ir sacando canciones, poco a poco. Somos un grupo independiente, no tenemos disquera, entonces nuestra logística es muy diferente y nuestra infraestructura... aún más (risas). La tecnología nos ayuda a poder tener un contacto creativo con todo el público, con toda la gente que nos sigue y sacando canciones periódicamente en algún momento. Tenemos contemplado sacar un recopilatorio con todas las canciones. Ahora, el formato es muy distinto al habitual, ya no es como antes con un hermoso viaje de ir a comprar un disco, escucharlo en casa, viajar en el camión y con la ilusión y las ganas de abrirlo.

¿Gozas o sufres al estar arriba del escenario?

— Hay otro tipo de concentración ahora, porque cuando empezamos a tocar lo que más importaba era concentrarte para lograr sacar las canciones bien. Mientras estoy cantando acaba la canción, me acerco al micrófono que tenemos entre nosotros y digo: ‘chicos no pongamos está, toquemos está’, los pobres están ahí cambiando todas sus cosas en segundos (risas). Vamos creando también un concierto de acuerdo a la energía que está pasando. Improvisar nos ha ayudado mucho también a un lenguaje musical para disfrutarlo nosotros como músicos, como banda y liberar nuestros propios lenguajes. Los conciertos de Caifanes son la gente, no somos nosotros, somos un pretexto nada más de una catarsis, donde pasan mucha cosas.

¿Qué nunca pierdes de vista en un show?

— Salgo y estoy atento de toda la gente, estoy atento de las luces y del audio. Mientras estoy cantando, estoy viendo la lista y mientras veo la lista estoy pensando en todo lo que está pasando. Vivo una locura, pero que nos brinda mucha felicidad.

¿Hay Caifanes por mucho tiempo?

— Ojalá Gaby que Dios te escuche y los fans también, ahí vamos nosotros, aquí estamos como quinceañeros entregando el corazón como siempre.

Próximos conciertos en México

Guadalajara. 8 de octubre, Festival Tecate Coordenada.

Guanajuato. 20 de octubre, Festival Cervantino.

Ciudad de México. 5 y 6 de noviembre, Palacio de los Deportes.

Cancún. 18 de noviembre, Autódromo Internacional de Cancún.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: