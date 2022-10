Bárbara de Regil se ‘molesta’ porque le dan una hamburguesa durante una grabación

La tonificada figura de Bárbara de Regil es uno de sus principales compromisos como artista y como persona, por eso que la actriz hizo un llamado de atención a la producción de un proyecto en el que se encuentra trabajando, tras recibir una hamburguesa.

Por medio de una stories, la actriz reveló que se encontraba participando en jornadas de grabaciones de 14 y 15 horas diarias para un nuevo proyecto, del cual no ha dado muchos detalles.

No obstante, en una de su publicación de 24 horas, de Regil aprovechó para quejarse con su equipo de producción por servirle una hamburguesa con papas fritas como parte de su cena.

Bárbara de Regil (@barbaraderegil)

“De cenar me dieron aquí en la producción una hamburguesa, no me la comí y me pedí una ensalada con aguacate, camarón, arúgula, espinaca y jitomates” escribió la protagonista de Rosario Tijeras en una foto que publicó en formato stories para la red social Instagram.

@barbaraderegil (@barbaraderegil)

La actriz aprovecha su atlética figura para incentivar a sus seguidores a cuidarse con la alimentación y con un estilo de vida más activa por medio de ejercicios.

Compromiso de Bárbara de Regil con su cuerpo

En otras publicaciones del mismo día, la actriz subió unos videos donde se muestra haciendo ejercicios, específicamente una rutina para quemar grasa y ayudar la definición.

“Es importante que hagas grandes cambios o te alejes de una situación o persona que te quitan energía, autoestima y felicidad”, escribió en otra de sus acostumbradas publicaciones de autoayuda.

Hace unos días, de Regil estuvo en Ecuador en un encuentro Fitness donde brindó una masterclass orientada al deporte y promocionando su proteína llamada Loving it a cientos de personas.