Mamá de Fernando del Solar toma partido y apoya a Anna Ferro en conflicto con Ingrid Coronado

A poco más de tres de meses del fallecimiento de Fernando del Solar, su madre Rosa Lina Servidio dio su opinión sobre el conflicto que existe entre Anna Ferro, viuda del conductor, e Ingrid Coronado.

Además de conducir, Fernando del Solar también actuaba | Instagram

Fue a través de redes sociales que la señora Servidio dejó ver su postura con la cual apoya a la instructora de yoga. “Anna Ferro la gente habla porque no sabe. Nosotras sí sabemos la verdad y no necesitamos hacer ruido. Hoy se cumplen 3 meses de tu partida (Fernando del Solar) y honramos tu memoria hijo”, fue el primer mensaje que publicó la mamá de Fernando. el pasado 30 de septiembre.

Estas declaraciones coincidieron con las acusaciones en contra de Anna Ferro, publicadas por una revista donde se aseguraba que la viuda había “vendió las cosas de Del Solar, así como vaciado sus cuentas”.

Posteriormente Rosa Lina Servidio escribió: “Actualización: Gracias a las personas que no me conocen, pero utilizaron su valioso tiempo para opinar, confirmando mi teoría que ‘la gente habla porque no sabe’. Gracias y bendiciones Anna Ferro, la gente habla porque no sabe. Nosotras sí sabemos la verdad y no necesitamos hacer ruido. Hoy se cumplen 3 meses de tu partida y honramos tu memoria, hijo”.

¿Qué pasó entre Ingrid Coronado y Anna Ferro?

Fue a finales del mes de julio que Anna Ferro reveló que Fernando del Solar había sido demando por Ingrid Coronado días antes de su muerte, porque quería aumentar la pensión para sus hijos. En ese momento Ingrid Coronado se defendió y dijo que no era una demanda reciente y que tampoco habían sido iniciados por ella.

También se dijo que Ferro quería quedarse con la propiedad en Cuernavaca en la que el conductor pasó sus últimos años y que es propiedad de Coronado, de la cual no le paga ninguna renta.