“Siento muchísimo tu dolor”: la súplica desesperada de la madre de Britney Spears

La relación entre Britney Spears y su familia más cercana está completamente rota. Después de la disputa legal que terminó con la liberación de la tutela que le tenía su padre, la princesa del pop marcó distancia de quienes fueron, para ella, sus seres queridos.

Entre ellos se encuentra su madre, Lynne Spears, a quien Britney llegó a señalar de “abusadora” mientras la controlaba en sus peores momentos.

Sin embargo, para Lynne el instinto de madre sigue estando dentro de su corazón. O al menos eso es lo que demuestra con un reciente comentario desde su Instagram personal.

A través de ese emotivo comentario, la madre de Britney Spears le vuelve a dedicar un extenso mensaje en el que suplica el perdón de su hija.

“¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te amo mucho y te extraño. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar contigo en persona! ¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te amo y te extraño! Me disculpo por todo lo que te haya hecho daño!”, escribió Lynne en un comentario de Instagram que logró capturar Daily Mail.

Lynne Spears

El último mensaje de Britney Spears a su madre

No es la primera vez que la madre de Britney le pide desesperadamente perdón. Antes había realizado un posteo en sus redes sociales el pasado 28 de agosto que la misma princesa del pop respondió horas más tarde.

“¡Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda!”, dijo en aquel entonces Lynne.

A lo que Britney respondió: “Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no había fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn?”, escribió la intérprete de “Piece of me”.