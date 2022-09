¿Britney Spears contra Jennifer Lopez? Esto fue lo que pasó

Britney Spears sigue usando sus redes sociales para arremeter contra sus familiares por los abusos que sufrió de su parte mientras estaba bajo la tutela legal, pero en esta oportunidad, la cantante mencionó a Jennifer Lopez.

A través de una carta que publicó en su cuenta de Instagram, la artista estadounidense volvió a hacer énfasis en todas las humillaciones que tuvo que sufrir durante 14 años a manos de su propia familia.

“Después de 14 años de decirme que no a lo que quería... se arruinó para mí... pero esa no fue la peor parte... la peor parte fue que mi familia me encerró en ese lugar durante cuatro meses”, empezó la cantante su misiva.

Después, Britney Spears escribió que le gustaría ver que alguien le dijera a Jennifer Lopez cómo era vivir lo que ella vivió, sin todas las libertades que cualquiera otro famoso que trabaje y sea el sustento de su familia tendría.

¿Britney Spears se peleó con Jennifer Lopez?

No se sabe si la mención de JLo fue un ataque contra la artista por algo que le habrá dicho, o simplemente la usó de ejemplo.

“Me gustaría que alguien le dijera a Jennifer Lopez que se siente estar ocho horas al día, siete días a la semana... sin auto, seguridad propia. Me gustaría ver a un equipo de gestión decirle a Jennifer Lopez que pase por lo que yo pasé... ¿qué diablos crees que ella haría? Su familia NUNCA permitiría eso”, expresó Britney Spears.

De momento Jennifer Lopez no ha respondido a esta carta de la cantante, por lo que se puede asumir que no lo tomó como un ataque personal. Aunque en redes sociales muchos usuarios estén opinando lo contrario.

Al final de la carta, Britney Spears declaró que prefiere quedarse en su casa y defecar en su piscina, que volverse a unir a la industria del entretenimiento. También dijo que no quiere seguir siendo una víctima, y que como mala, ella es mejor.