Un corazón muerto pisado por un hombre, el video de Shakira que lanza fuerte mensaje a Piqué

El dolor puede ser motor de inspiración para muchos artistas. Shakira nos está dando una muestra de ello luego de su mediática separación de quien fue su pareja por más de una década, además del padre de sus dos hijas, Milán y Sasha, de nueve y siete años, respectivamente.

La artista, de 45 años, reconoció que separarse de Gerard Piqué se traduce para ella en uno de los momentos más oscuros de su vida, pero para afrontarlo se refugia en sus hijos, sus amigos y la música.

Sin que se hiciera pública aún la separación de una de las estrellas de pop latino más importantes de los últimos tiempos, el 21 de abril de 2022 lanzó su sencillo “Te Felicito” que ha sido un hit de la temporada.

El mensaje implícito en esta canción quedó más claro cuando la diva del ‘Waka, waka’ confirmó su separación de Piqué, quien durante años le fue infiel.

En el video oficial Rauw Alejandro, compañero de Shakira en esta producción, abre una carta en la que salta una muñeca parlante que tararea la frase: “Porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero, y nadie lo puede negar, te felicito, je, je ,je”. Desde esta escena ya comienzan una serie de símbolos y mensajes que han cobrado un nuevo sentido tras la separación oficializada por agentes de la cantante colombiana el 4 de junio.

“No me cuente’ más historia’, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien”, dice parte de “Te Felicito”, considerado un relato autobiográfico de la difícil separación de ‘Shak’, quien esperaba vivir un felices por siempre junto al español que al poco tiempo de hacerse pública la separación se dejó ver tomado de la mano de su nueva novia, Clara Chía Martí, de 23 años.

Un corazón pisoteado

Quienes hemos pasado por el dolor de una ruptura o de un duelo sabemos de esa sensación de desgarro interno que se experimenta, como si literalmente el corazón se rompiera, estallara.

Y esto es lo que ha plasmado ‘Shak’ en una serie de mensajes que son fragmentos de Monotonía, su nueva producción que es esperada con ansias por sus millones de seguidores en todo el mundo.

“Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, publicó Shakira en sus redes sociales junto a un video donde puede verse el pie de un hombre calzado con elegantes zapatos pisar un corazón ensangrentado.

Antes de este fuerte video promocional, Shakira publicó tres frases previas: “No fue culpa tuya”… “Ni tampoco mía”…”Fue culpa de la monotonía”.

Seguidores de la diva barranquillera han escrito múltiples mensajes clamando que apresure la salida de su nueva producción.

“El mundo NO está preparado, nosotros tus shakifans SI... DANOS ESA FECHA YAAA”, “Ella se pega unas inspiradas cuando quiere, pero sobre todo cuando le pasa algo en el amor”, “Hay que agradecerle al innombrable por esta!”, “Que dios nos coja confesados”, son algunos de los mensajes.

Los memes sobre el último mensaje de Shakira inundan las redes sociales.

