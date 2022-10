Fotos: todo lo que pasó este fin de semana en el Festival Coordenada

Los festivales musicales siguen creciendo en México, y cada vez llegan a un gran número de ciudades en el país. Este año nacieron algunos, mientras que otros se reactivaron después de la pausa obligada por la pandemia. El Festival Tecate Coordenada reactivó sus escenarios este 7 y 8 de octubre en Valle VFG.

El viernes volvieron a abrirse las puertas, para llevar una nueva experiencia en esta séptima edición, que brindó un desfile de bandas para todos los gustos y alguna sorpresas, como fue el caso de Camila Fernández, quien salió a cantar con Moderatto.

Durante el primer día, la lluvia interrumpió la velada musical, pero solo generó una breve pausa para luego continuar con momentos especiales, como el regreso de Los Fabuloso Cadillacs, que tocaron frente a casi 20 mil personas.

Por primera vez, desde año muchos años,no se encontraban en un mismo festival tres bandas icónicas el rock en español: Los Fabulosos Cadillacs, Caifanes y la Maldita Vecindad.

Festival Tecate Coordenada en Guadalajara. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Festival Tecate Coordenada en Guadalajara. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Festival Tecate Coordenada en Guadalajara. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Este sábado, el maratón musical continuó con Technicolor Fabrics y Whiplash que abrieron la tarde con sus propuestas, que lograron calentar motores para todo lo que vendría.

Emir Kusturica regresó a la ciudad, pero no como lo esperaba ya que al iniciar su show pidió disculpas porque no llegaron algunos de sus instrumentos, pero eso no mermó para hacer toda una fiesta llena de baile durante su participación, en la que incitó al público a gritar varias veces: “¡Fuck you, MTV!”.

Lo Dj’s franceses Polo & Pan fueron la revelación de la tarde, y dejaron buen sabor de boca entre los tapatíos, al igual que Cat Power, Kaia Lana, División Minúscula y Carla Morrison.

Ya entrando la tarde, apareció Amandititita, quien compartió a los presentes que pensaba que nadie la iría a ver, y se sorprendió con un escenario lleno para disfrutar de sus irreverentes y divertido mensajes a través de su canciones.

Tocó el turno para Caifanes, que sigue demostrando su gran poder de convocatoria, al tocar por casi una hora sus éxitos que fueron coreados por niños, adolescentes y adultos.

Festival Tecate Coordenada en Guadalajara. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Festival Tecate Coordenada en Guadalajara. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Festival Tecate Coordenada en Guadalajara. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Apocalyptica trajo la rudeza y el sonido del metal al escenario, para dejar en claro que sus chelos siguen “seduciendo” a sus seguidores mexicanos.

Maldita Vecindad y Moenia cerraron el festival ante poco más de 23 mil personas.

Festival Tecate Coordenada en Guadalajara. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Festival Tecate Coordenada en Guadalajara. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

Festival Tecate Coordenada en Guadalajara. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

¿Habrá octava edición?