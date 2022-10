Apocalyptica pasa la esencia de sus chelos a las chelas

La popular banda Apocalyptica regresó a México para darle continuidad a la relación musical que ha mantenido por años. Además, con el resto de Latinoamérica, un territorio que comenzó a explorar en 1998. La agrupación finlandesa está de vuelta en los escenarios para promover el álbum que salió durante la pandemia titulado Cell-0.

Festival Tecate Coordenada en Guadalajara. (ANTONIO RUBIO INDA-NACION IMAGO)

La banda de metal alternativo y chelo metal formada en Helsinki en 1992 por cuatro violonchelistas graduados de la academia de música clásica Sibelius; también es conocida por tocar canciones de hard rock/heavy metal con violonchelo.

Eicca Toppinen, Perttu Kivilaako, Pavvo Lötjönen y Mikko Sirén estuvieron este fin de semana en Guadalajara, Jalisco (México), durante su estancia en la ciudad decidieron lanzar un producto que lleva su esencia: Classic Metal Lager Apocalyptica.

Apocalyptica, de Finlandia a Guadalajara. (Foto: NACIÓN IMAGO.)

“Es un honor hacer esta colaboración con cerveza Loba, que resultó de un arduo trabajo por años para buscar la mejor cerveza. Apocalyptica tiene una fuerte relación musical con el país, ahora decidimos colaborar para una cerveza hecha en Guadalajara”, señalaron los productores de la bebida.

“Es difícil decir pero venimos a México desde principios de nuestra carrera, creo que fue en 1998 o 1999. México fue el primer país que tocamos en concierto a la par de Europa, inmediatamente sentimos la energía de los mexicanos, el amor y lo positivo que tenían; quizá, esas fueron las razones de la conexión desde las primeras veces que los visitamos, es una prioridad sumarlo regularmente a las giras”, comentó Perttu.

Mientras que Eicca agregó, “amamos la cultura, la gente y en lo personal vengo una vez al años de vacaciones, porque es mi segunda casa”.

“Nunca disfrutamos tanto estar en el escenario como ahora, es increíble, porque estamos más saludables que nunca” — Pavvo Lötjönen

Apocalyptica decidió dejar los chelos en el cuarto de hotel, para salir a conocer las calles de la ciudad del mariachi y el tequila. Los integrantes decidieron dar a conocer la cerveza que lleva su nombre, y que tiene mucho de lo que significa la banda, musicalmente hablando.

“Llevamos botellas a Finlandia, la cerveza tuvo un proceso de dos años, donde se probaron diferentes sabores con nuestros gustos. Queríamos algo tipo hockey lager, ese era el sabor que buscamos y queríamos compartir, primero con México, luego con el resto del mundo”, dijo Pavvo Lötjönen.

Por lo pronto, los músicos están en gira mundial y preparando nuevas canciones. Recientemente invitaron al vocalista, Franky Pérez, a participar en el proyecto, por lo que no descartan tener más colaboraciones de este tipo.

Al preguntarles, si creían que el rock o metal están muertos por la gran popularidad que tiene el pop, K-Pop o reguetón, Eicca, decidió dar su opinión, “creo que no están muriendo, muchas veces el rock en general, por muchos años se piensa que ha desaparecido u olvidado del mainstream, pero si observas los festivales alrededor del mundo, te das cuenta de cuánta gente va a los conciertos de metal, eso no cambia, es como una ilusión de que no es tan grande, pero tiene gran fuerza y se queda contigo para siempre”.

Detalles de la cerveza de Apocalyptica

La etiqueta de Classic Metal Lager Apocalyptica, muestra la portada del nuevo disco que salió hace dos años.

Es una cerveza lager, con carácter, de sabores y aromas cítricos y herbales, inspirados por la naturaleza pura de Finlandia y la esencia musical de Apocalyptica. En colaboración con Cerveza Loba, la banda ha creado el Classic Metal Lager.

Cerveza artesanal mexicana estilo lager, fresca y ligera, deliciosa, con cuerpo medio y un gran sabor.

Costo: 49 pesos en la fábrica de Cerveza Loba (Guadalajara); la caja con 24 cervezas de 355ml, cuesta mil 176 pesos, de venta en línea (https://www.cervezaloba.com/).

