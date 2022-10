SAT ‘se cuelga’ de apps de los bancos para fiscalizar a clientes

Los bancos pueden congelar o bloquear tus cuentas si no realizas la actualización que te solicitan a través de las apps.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) endureció la fiscalización de los ingresos, gastos y operaciones financieras que realizan los mexicanos a través de las aplicaciones (apps) bancarias.

Desde hace un par de semanas, las apps de algunos bancos iniciaron una campaña de actualización de datos desde sus apps, donde solicitan a sus clientes confirmar si son empleados o trabajan por honorarios, su régimen fiscal, origen de los ingresos y si recibe algún tipo de renta.

Tal solicitud es acompañada por mensajes o leyendas donde se advierte a los usuarios que la cuenta será bloqueada, si no se completa la solicitud de información enviada a través de la misma plataforma.

“¡Aviso! Evite el bloqueo de sus cuentas. Es necesario que ahora mismo confirme y / o actualice su información personal por normativa”, reporta la app de Santander a sus clientes y usuarios mexicanos.

En el misma línea, la plataforma del BBVA México indica que a partir del pasado 6 de octubre será necesario dar “aceptar tu Contrato Digital”, para seguir operando desde la aplicación. “Presiona continuar, acepta tu T&C, firma y listo. Menos de 1 min y podrás continuar operando”.

¿El SAT usa la apps bancarias para fiscalizar?

Miguel Ángel Tavares Sánchez, Integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó a Publimetro que detrás de la campaña de confirmación de datos en apps bancarias está la mano del SAT.

“Digamos que las apps bancarias son una de tantas ventanas que se abren para que, tanto los bancos como el SAT, obtengan información” sobre el origen de sus ingresos, el tipo de operaciones que realiza, depósitos, transferencias y movimientos que registra.

El especialista refirió que, aun cuando no se trata de una ordenamiento nuevo, el Servicio de Administración Tributaria utiliza este la actualización de datos bancarios, que se realizan de forma periódica, para fiscalizar los ingresos y el pago de impuestos correspondiente.

Indicó que tal estrategia no solo aplica sobre los contribuyentes que son empleados, asalariados o que trabajan por honorarios, sino también sirven para “pescar” a quienes tienen una cuenta bancaria y no están inscritos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y no cubren impuestos.

¿Pueden congelar mi cuenta bancaria?

Miguel Ángel Tavares Sánchez advirtió que los bancos tienen la facultad legal de congelar la cuenta de los clientes que incumplan o hagan caso omiso a la campaña de actualización de datos.

Detalló que tanto la ley financiera vigente en el país, como los acuerdos internacionales firmados por México con organismos como la OCDE y el Departamento del Tesoro de EU, conceden la cancelación de las cuentas cuya información financiera, bancaria y fiscal no sea confirmada.

Sobre esto último, puntualizó que sistema financiero mexicano –al igual que en el resto del mundo– está normado por la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) –promovida desde la OCDE– que habilita a los bancos a requerir información a los cuentahabientes para “asegurarse de que el origen de sus ingresos sea licito”.

“De ahí que el famoso secreto bancario, donde se decía que el SAT no tendría acceso a mis cuentas bancarias, ya es historia. Hoy el SAT ya tiene acceso a esa información”, subrayó Tavares Sánchez.

¿Qué dicen los bancos?

Santander México aseguró que la solicitud de los datos personales y financieros, a través de su app, no es parte de una campaña orquestada por el SAT o alguna otra autoridad financiera del país.

Aclaró que la actualización de datos solicitada en la aplicación del banco es parte del esfuerzo que realiza Santander ante la migración de sus clientes a los servicios digitales, cuyas operaciones se dispararon por el confinamiento que generó la pandemia de Covid-19.

Indicó a Publimetro que dicha campaña está sustentada en el apartado 3º, Capítulo II, del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permiten a los bancos la verificación y actualización de los datos de sus clientes, tal como en este momento está ocurriendo a través de su app.

“Las Entidades deberán elaborar y observar una política de identificación del Cliente, la cual comprenderá, cuando menos, los lineamientos establecidos para tal efecto en las presentes Disposiciones, así como los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para su debido cumplimiento, incluyendo los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los Clientes”, indica dicho precepto legal.

Datos clave

La ABM reportó que en México existen:

99 millones de adultos

54 millones de clientes bancarios

31 millones, de estos últimos, usan apps o servicios de banca móvil

23 millones suma el potencial de clientes que pueden pasar de la banca tradicional a la móvil

