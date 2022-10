Chuponcito recordó la dura infancia que vivió

Chuponcito, cuyo verdadero nombre es José Alberto Flores Jandete, es un reconocido payaso que empezó su carrera en el circo y enfocado en el público infantil, pero tiempo después empezó a aparecer en televisión y a dirigir su comedia al público adulto.

El comediante, quien actualmente tiene 53 años, estuvo en el programa de Yordi Rosado y compartió varios detalles de su vida. El payaso contó no tuvo una vida fácil, lo que resulta un poco irónico, ya que su trabajo consiste en hacer reír a la gente, a pesar de que muchas personas le hicieron daño.

Fue víctima de bullying al empezar la secundaria, al principio no se atrevió a decir nada porque lo amenazacan con asesinar a su madre, pero cuando finalmente se lo contó a su progenitora, esta le pidió que se quedara callado ya que esos chicos podrían llegar a asesinarlo si se enteraban que abría abierto la boca.

“Fue en primero de primaria cuando vivo los episodios más terribles que pueda vivir un niño: me desgarraban la piel, el que me hicieran tomar botes y botes de agua hasta que yo devolviera, el ponerme en la orilla de un edificio de no sé cuántos pisos”, confesó.

Los padres de Chuponcito lo dejaron en casa de su medio hermano

José Alberto Flores Jandete también reveló que sufrió el abandono de sus padres a una edad muy joven. Ellos decidieron apartarlo de sus hermanos y lo dejaron en casa de un medio hermano, quién ya estaba casado y tenía dos hijos.

El popular comediante admitió que a partir de ese momento empezó a guardar rencor, en especial a su papá, porque nunca lo fue a ver. En el caso de su madre, como ella iba a trabajar en el edificio donde vivía con su medio hermano, aprovechaba para visitarlo.

“Empecé a agarrar rencor con mi papá porque ni siquiera iba a verme, la que iba era mi mamá ya que iba a lavar. Entonces llegaba a planchar y a lavar, pero cuando se iba otra vez mi mundo se acababa”, relató.

La relación con su progenitor nunca mejoró, de hecho, en una ocasión le dijo que era el peor hijo que había tenido, sin embargo, aprendió a perdonarlo después de su fallecimiento.