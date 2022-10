Pablo Montero habló de su vida amorosa: ¡estuvo a punto de casarse con ‘La Chule’!

Pablo Montero estuvo hace poco en el programa “Ventaneando”, donde le reveló varios detalles de su vida amorosa a Pati Chapoy, como que quiso casarse con Aracely Arámbula y que sufrió al estar con Ludwika Paleta.

El cantante confesó que, a pesar de que se llevaba muy bien con ‘La Chule’ cuando andaban juntos, se fueron por caminos diferentes, y ante la pregunta de Pati Chapoy de si llegó a pensar en casarse con ella, esto fue lo que contestó.

“En algún momento sí… no sé qué pasó, por eso salió la canción de ‘Hay otra en tú lugar’”, bromeó Pablo Montero, para después aclarar que no dejó a la ex de Luis Miguel por otra mujer, ya que ambos por mutuo acuerdo decidieron terminar su relación, pero que después de ella vinieron otros romances.

11. Aracely Arámbula x Pablo Montero | 25 votos pic.twitter.com/EXGutBDuvP — eri (@silvftara) April 9, 2021

Pablo Montero sufrió por Ludwika Paleta porque en ese momento ella estaba lidiando con su separación

Luego de terminar su relación con Aracely Arámbula, y antes de empezar a salir con Ludwika Paleta, tuvo un breve romance con Susana González, de la que tiene muy gratos recuerdos.

“Antes de andar con Ludwika, tuve una relación muy bonita, muy seria y yo a ella la quiero mucho, y nunca lo digo, muy linda, muy seria, muy linda la relación, yo a ella la quería mucho, Susana González, muy bonita relación, pero duró muy poquito”, relató.

Pablo Montero e Ludwika Paleta pic.twitter.com/rzbGPn37Mw — Lavinia Drama (@___livia95___) January 16, 2022

Después, cuando empezó a salir con la protagonista de “Madre solo hay dos”, confesó que fue complicado, ya que en ese momento la actriz se estaba separando, pero todavía no había iniciado el proceso de divorcio, además, de que laboralmente estaba ocupada con una obra de teatro.

Dijo que por ella llegó a hacer muchas cosas, pero el momento cuando empezaron a salir no era el correcto, aunque si llegaron a tener varios momentos muy lindos.

“Mi mamá me vio llorando, una vez estaba yo en Torreón y la levanté a las 6 de la mañana, le dije ‘jefa me voy’, con la pata enyesada allá voy hasta Oaxaca a verla a una obra de teatro, nada más a despedirnos, llegamos para hablar, para decir que ya no, a parte ella tenía problemas en ese tiempo, estaba separada, y te lo digo, y no tengo pelos en la lengua, porque yo la quiero mucho, y ella también, pero si estaba complicado, porque estaba nada más separada, entonces necesitaba ella divorciarse, y bueno, fue una relación linda, pasamos momentos muy bonitos”, contó Pablo Montero.