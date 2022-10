¡Pasan momento en familia! Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran Halloween junto a Kai

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tienen una excelente relación, a pesar de haberse separado en 2020, la expareja mantiene muy buen relación. Los actores planean momentos juntos para pasarla bien con la hija que tienen en común, Kailani de 4 años.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann de paseo con su hija muestran que son los padres más maduros Instagram @aislinnderbez

Y es por eso que en familia pasaron un gran momento en el “lugar más feliz del mundo”, Disneyland Resort en California con el objetivo de celebrar Halloween. Las celebraciones favoritas de otoño regresan al Disneyland Resort, con esta festividad hasta el 31 de octubre de 2022 y la Plaza de la Familia hasta el 2 de noviembre de 2022.

La familia estuvo acompañada de sus amigos la actriz Marianna Burelli, su esposo Roberto Aguirre y su hija de dos años Sienna, quienes posaron junto a ellos.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran Halloween (Disneyland Resort/Christian Thompson)

También te puede interesar:

¿Quién es el nuevo novio millonario de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez reacciona al aniversario de Mauricio Ochmann y su novia

Mauricio Ochmann confiesa acoso de productor

¿Cuánto duró la relacion de Mauricio Ochmann y Aislinn?

Tras cuatro años de matrimonio, en noviembre de 2019 Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron, aunque fue hasta marzo de 2020 cuando lo dieron a conocer al público. Hoy, a dos años de su divorcio.

El pasado mes de febrero, el actor habló por primera vez de los motivos que tuvieron para ya no estar juntos;los hizo en una entrevista con Yordi Rosado. “Ya veníamos con complicaciones y había notado ciertas cosas y estuvimos en un proceso terapéutico antes de lo del viaje (De viajes con los Derbez) A título personal, desde mi internamiento, hace 15 años, nunca he dejado terapia. De repente, empezamos a intentar ir a terapia de pareja y fue un proceso evolutivo”, relató Ochmann de 44 años.

Además confesó que fue él quien tomó la decisión de dar fin a la relación. “Y en mi caso, porque cada quien lo vivió distinto, a mí me tocó ser el que me volteé con Ais, en un momento, y decirle, ‘creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante cinco, seis años, tenemos una hija maravillosa, nos adoramos.Te quiero muchísimo, tú a mí, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso y yo tengo que vivir el mío, nos estamos metiendo el pie, me parece muy egoísta querer aferrarse y que las cosas salgan como a fuerza”, dijo.