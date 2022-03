Mauricio Ochmann revela la verdadera razón por la cual terminó con Aislinn Derbez

El actor, Mauricio Ochmann de 44 años de edad, por medio de una entrevista realizada el pasado 27 de febrero con Yordi Rosado para el programa La entrevista con Yordi Rosado reveló la verdadera razón por la cual terminó con Aislinn Derbez, con quien le dio la bienvenida a su hija Kailani en 2018. Por otro lado, en marzo de 2020 la pareja le puso fin a su matrimonio tras haberse dado el sí en 2016.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. El actor reveló la verdadera razón por la cual terminó con la hija de Eugenio Derbez. / Foto: Instagram

Mauricio Ochmann le confesó a Yordi Rosado que conoció a Aislinn Derbez en las grabaciones de la película A La Mala y ya acercándose al final de las grabaciones, se dio una conexión y poco tiempo después comenzaron a salir y seguido se convirtieron en novios.

Mauricio Ochmann revela por qué terminó con Aislinn Derbez

“Estuve muy enamorado y la quiero muchísimo, tuvimos que llegar a entender que somos familia por Kai, hay un vínculo muy padre y yo sólo quiero que sea feliz”, por otro lado, mencionó que el fin de la relación se dio en la serie De viaje con los Derbez, “Fuimos a terapia de pareja, el tema de la serie es de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir, hubieron varios acuerdos que no se cumplieron, varios roces, donde me sentí solo y me tocó enfrentar a las productoras, me di cuenta que de reality no tiene nada”.

“Es un poco manipulado, editado, es difícil, pasaron ciertas situaciones que a mí en lo personal no me gustaron, fue una de las últimas piedritas en el zapato de la relación, ya veníamos con diferentes intereses”, también mencionó que se reparten el tiempo que tienen con su hija Kai y reveló que gracias a que fueron a terapia de pareja antes de comenzar el reality show, ahora se llevan muy bien y que si nunca hubieran asistido, las cosas serían completamente diferentes.

