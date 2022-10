Estrella de Doctor Who afirma que sufrió acoso sexual: “Me ofrecían dos sitcom si me acostaba con ellos”

Saltó al estrellato tras interpretar a Peri Brown en la icónica serie Doctor Who y después que se hizo un nombre en el mundo del entretenimiento tuvo una carrera respetable entre producciones para la televisión y el cine. Se trata de Nicola Bryant, una actriz que recientemente realizó una delicada confesión.

Según reseña Daily Mail, la actriz de 62 años ofreció una extensa entrevista en el podcast My Time Capsule. Entre otros temas habló de su paso por Doctor Who entre los años 1984 y 1986, interpretando a Piper Brown, junto a Colin Baker.

Es su rol más reconocido y para el papel que interpretó, su carrera debió despegar mucho más de lo que lo hizo. Ahora, mucho tiempo después confiesa que quizás eso no ocurrió por el acoso sexual que sufrió, supuestamente, por parte de los jefes de la televisión en aquel entonces.

Nicole Bryant explica que rechazó papeles protagónicos en la industria debido a que la condición que le ponían, era que tenía que mantener relaciones sexuales con los jefes.

La brutal confesión de Nicole Bryant

“Te invitan a cenar y te dicen: ‘Puedo ofrecerte un reality show y dos comedias si te acuestas conmigo’. Había un director. Íbamos en un tren y me dijo que su piso estaba a un minuto de distancia, que le llevaría el guion de su próximo trabajo”, inicia el brutal relato de Nicole Bryant.

Continúa: “Damos la vuelta a la esquina y se abalanzó. Él dice: ‘Este es tu trabajo, es un papel enorme, pero tienes que dormir conmigo’. No. Salí corriendo y nunca he vuelto a hablar con él desde entonces. Es lujuria del mundo del espectáculo, un problema. Creo que he tenido más de lo que me corresponde. Me deja insegura, aterrorizada”, confesó la exestrella de Doctor Who.